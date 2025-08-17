الأهلي يطلب حكامًا أجانب لمواجهة بيراميدز في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، أن النادي الأهلي تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي من الدوريات الأوروبية الكبرى، لإدارة مباراته أمام بيراميدز في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وأوضح شوبير، عبر برنامجه الإذاعي على أون سبورت إف إم، أن إدارة الأهلي أرسلت الطلب قبل انتهاء المهلة المحددة من اتحاد الكرة، لضمان استقدام طاقم تحكيم دولي يتمتع بالخبرة والحيادية، في ظل أهمية المباراة.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الأهلي وبيراميدز يوم السبت 30 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري كبير، باعتبارها إحدى المحطات المؤثرة في سباق الصدارة بجدول الدوري.