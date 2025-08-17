مدرب الأهلي السابق يهاجم الإعلامي أحمد شوبير: طالما دي شغلي سأحلل بكل احترام

تحدّث طارق سليمان، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق والمقاولون العرب الحالي، حول هجوم الإعلامي أحمد شوبير عليه بسبب انتقاده لأداء مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأحمر.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الأهلي": "إيه الحملة دي على الأهلي! في إيه! واحد طالع يتكلم عن الشناوي وشوبير، ومين هيلعب الماتش الجاي؟ دي مش شغلتك. إنت عايز تتوقع توقع، لكن مش شغلتك تقول مين هيلعب الماتش الجاي، وتقعد تحلل الكورة: طلعت، نزلت، وقفت، طالت… في إيه! إنت كنت مدرب وفي مصايب بتحصل، مش معقول يعني. يا جماعة، أمر عجيب جدًا".

وأضاف: "الناس اللي بتتكلم مالهاش علاقة بالنادي الأهلي، هتيجي كمان تدي نصيحة للنادي الأهلي! احنا مستغنيين عن نصائحك، ومستغنيين عن توجيهاتك وعن محبتك".

ومن جانبه، قال طارق سليمان في تصريحات ببرنامج "البريمو"، المذاع عبر فضائية "تن": "أنا أعمل في مجال التحليل منذ 20 سنة، بحلل حراس مرمى الأهلي وكل الأندية. أنا مش بقدم نصيحة لحد، قدامي صورة أو فيديو، بحلل الصورة أو الفيديو. أنا راجل متخصص في الموضوع ده، بحلل حراس الأهلي وأتكلم عن الشناوي وكل حراس المرمى".

وأضاف: "أنا عمري ما بخرج عن النص، بحلل بشكل محترم، وبحترم وبقدر كل الناس: الشناوي حارس مرمى كبير، ومصطفى شوبير حارس مرمى له مستقبل".

وتابع: "أنا هحلل تاني، يعني إيه ماليش علاقة؟ أنا مدرب حراس مرمى الأهلي 8 سنين، ومتخصص في الحتة دي، وأنا مش بنصحك".

ووجه طارق سليمان رسالة لأحمد شوبير قائلًا: "إنت بتقولي متطلعش تحلل! ما أنا طلعت معاك مرة واتنين وتلاتة، وكنت مستكيف أوي من التحليل بتاعي. وانا قاصد أقول الكلمة دي عشان اتقالت على الهواء".

وأضاف: "إنت كنت مستكيف من التحليل بتاعي عشان الموضوع ميخصكش، ولما الموضوع يخصك متبقاش مستكيف! لأ، أنا هطلع أحلل لأن دي شغلي. الحمد لله أنا بحلل كويس وعمري ما بغلط في حد".

وأتم: "مصطفى شوبير، حارس مرمى فريق الأهلي، خامة جيدة وله مستقبل مبشر في مركز حراسة المرمى، ولكنه يتحمل مسؤولية هدف فريق فاركو في مباراة الفريقين بالدوري".