جلسة مرتقبة مع وكيله.. إعلامي: ملف تجديد «ديانج» مؤجل في الأهلي

كشف الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه بلس 90 على شاشة قناة النهار، أن ملف تجديد عقد المالي أليو ديانج لاعب خط وسط النادي الأهلي، ما زال مؤجلاً في الوقت الحالي.

وأوضح أن إدارة القلعة الحمراء اتخذت قراراً بفتح هذا الملف بشكل رسمي خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، من أجل التفاوض مع اللاعب ووكيله حول كافة تفاصيل العقد الجديد.

جلسة مرتقبة مع وكيل اللاعب

وأشار هشام إلى أن الأهلي سيعقد جلسة مهمة مع وكيل ديانج خلال فترة التوقف، حيث سيتم مناقشة شروط اللاعب والاتفاق على البنود المالية والفنية التي تضمن استمراره ضمن صفوف الفريق.

ويأتي ذلك في ظل تمسك الجهاز الفني بخدمات النجم المالي الذي يعد أحد العناصر الأساسية في خط وسط الفريق منذ انضمامه.



أهمية ديانج في خط وسط الأهلي

يُعد ديانج من أبرز لاعبي الارتكاز في الدوري المصري والإفريقي، إذ يتميز بالقدرة على قطع الكرات وبناء الهجمات من الخلف، وهو ما جعله ركيزة لا غنى عنها في تشكيل الأهلي خلال السنوات الماضية. ولذلك، فإن مسألة تجديد عقده تحظى باهتمام كبير من جانب إدارة النادي وجماهيره على حد سواء.

ملفات تجديد أخرى على الطاولة



وأكد الإعلامي أن إدارة الأهلي لا تقتصر خطتها على ديانج فقط، بل تعمل أيضاً على حسم ملف تجديد عقد إمام عاشور، إلى جانب بعض اللاعبين الآخرين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء. وتهدف الإدارة إلى إنهاء هذه الملفات خلال التوقف الدولي لضمان الاستقرار الفني والإداري للفريق في الفترة المقبلة.



رؤية الأهلي للفترة المقبلة

تسعى إدارة القلعة الحمراء إلى تأمين ركائز الفريق الرئيسية، خاصة أن الموسم الحالي يشهد منافسات قوية على أكثر من بطولة محلية وقارية. ومن ثم، فإن تجديد عقود اللاعبين المهمين يأتي على رأس الأولويات، لضمان استمرار النجوم وعدم تشتيت تركيزهم في ظل العروض الخارجية التي قد تصلهم.



