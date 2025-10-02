قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قنصل تل أبيب بنيويورك: إسرائيل وافقت على خطة ترامب والخطوة التالية تحرير المحتجزين
ترامب يعترف للمرة الأولى: نتنياهو بالغ في حربه ضد غـ زة
بعد إطلاق سراح الرهائن.. بن غفير لنتنياهو: إذا بقيت حماس بغزة لن نبقى في الحكومة
‏6 خطوات للحفاظ على إطار السيارة وضمان السلامة على الطريق .. تعرف عليها
عاكسها وضربها.. شاب يتعدى على فتاة وسط الشارع
نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى
كوكا يسجل الهدف الأول للأهلي في مرمى كهرباء الإسماعيلية بالدوري
خناقة في مستشفى عام.. تفاصيل هجوم أهل مريض على ممرضة أثناء عملها بسوهاج
ترامب: أبلغت نتنياهو بعدم وجود بديل عن الموافقة على اتفاق السلام
مظاهرات في مدن وعواصم عالمية تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة
لتحقيق أقصى استفادة.. فتح بوابات خزان أسوان لتصريف مياه الفيضانا..شاهد
الوطنية للانتخابات: هدفنا الأساسي جعل اقتراع الناخب تجربة وطنية تدعو للفخر
أخبار العالم

مجلس حكماء المسلمين يدعو لنبذ العنف وبناء جسور الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل من أجل مستقبل أفضل للإنسانية

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين
أ ش أ

أكد مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمناسبة اليوم الدولي للاعنف، الذي يصادف الثاني من أكتوبر كل عام، رفضه القاطع للعنف بجميع أشكاله وصوره، مؤكدًا أن عالمنا اليوم أحوج ما يكون إلى نشر ثقافة الحوار والتفاهم والاحترام المتبادل.

وقال مجلس حكماء المسلمين في بيان له بمناسبة اليوم الدولي للاعنف، الذي يوافق الثاني من أكتوبر كل عام، إنَّ رسالة الإسلام هي الرحمة والسلام، يقول تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: 107]، مؤكدًا أن جميع الأديان والشرائع السماوية لم تكن أبدًا بريدًا للعنف والحروب والصراعات، بل دعوة للمحبة والتسامح والتعايش الإنساني.

ويبذل مجلس حكماء المسلمين جهودًا كبيرة لمواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والكراهية والتعصب والإسلاموفوبيا، ويدعو لتعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتعايش والاحترام المتبادل، وذلك من خلال العديد والمبادرات العالمية؛ مثل: منتدى شباب صنَّاع السلام، وبرنامج الحوارات الطلابية من أجل الأخوَّة الإنسانيَّة، وكذلك العديد من المؤتمرات التي تؤكد قيم المواطنة واحترام التعددية والتنوع والدعوة إلى السلام والحوار بين الشرق والغرب والحوار الإسلامي الإسلامي.

وتنصُّ وثيقة الأخوَّة الإنسانية التي وقَّعها فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، والراحل قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة السابق، في أبوظبي عام 2019، على ضرورة نبذ العنف والكراهية والتعصب، والعمل على نشر ثقافة الحوار والتعايش، باعتبارها السبيل الأوحد لصون كرامة الإنسان وبناء مستقبل آمن للإنسانية.
م ا/ه م غ

حكماء المسلمين شيخ الأزهر

