ادأول تعليق من أحمد شوبير علي خطاء ابنه مصطفى في مباراة الأهلي وفاركو

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن تراجع مستوى ابنه مصطفى شوبير خلال مواجهة فاركو الأخيرة بالدوري.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: «مصطفى شوبير تعرض لسوء توفيق كبير في لقطة هدف فاركو، كما استقبل مرماه أهدافًا للمباراة الثانية على التوالي».

وأضاف: «البعض يضخم من مسألة المنافسة بين مصطفى ومحمد الشناوي، لكن هذا أمر طبيعي ويخدم مصلحة الأهلي ومنتخب مصر. وسبق لي أن دخلت في منافسة قوية مع إكرامي وثابت البطل، وكان ذلك دائمًا في صالح الفريق والمنتخب».

وأشار إلى أن الأهلي خرج بعدة مكاسب من مباراة فاركو، أبرزها تسجيل أربعة أهداف وتألق عدد من اللاعبين مثل أحمد السيد زيزو ومحمد شريف، مؤكدًا أن أبرز السلبيات هي استمرار استقبال شباك الفريق للأهداف في مباراتين متتاليتين.