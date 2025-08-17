استبعاد للشناوي في الأهلي.. إعلامي يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استبعاد جديد لـ محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التشكيل الأساسي.

يأتي هذا بعد اعتماد خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، على مصطفى شوبير، خلال أول مباراتين ببطولة الدوري، أمام مودرن سبورت وفاركو.

وقال سيف زاهر، في تصريحات عبر قناة «أون سبورتس» إن أحد أفراد الجهاز الفني للأهلي، أكد أن هناك اتفاقًا مسبقًا بأن المباراتين المقبلتين سيتم الاعتماد فيهم على مصطفى شوبير.

وعليه فإن مصطفى شوبير سيلعب المباراتين المقبلتين، وينتظر الأهلي قبل التوقف الدولي مباراتين أمام كل من غزل المحلة وبيراميدز.