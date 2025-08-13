"صدى البلد" يكشف حقيقة طلب محمد الشناوي الرحيل عن الأهلي

أكد إدارة الكرة بالأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم وقائده لم يطلب الرحيل علي الإطلاق عن الفريق.



وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لصدي البلد:"محمد الشناوي حارس المرمي لم يطلب الرحيل عن النادي ومن الطبيعي ان يكون حزين اي لاعب لا يشارك في المباريات، ولكن الشناوي كابتن الفريق ويعي دوره تماماً ويعرف أنه قدوة للاعبين وملتزم "، وأوضحت أنه لن يقبلوا بأي تقليل من قيمة محمد الشناوي كحارس وقائد فريق الأهلي وسيكون هناك رد قوي للغاية تجاه ذلك.



وخاض الفريق الأحمر مرانه اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، التي من المقرر أن تجمع الفريقين مساء الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي.



بدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.



كان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.