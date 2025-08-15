الشناوي وأفشة.. بدلاء الأهلي أمام فاركو في الدوري

كشف المدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة اللاعبين البدلاء لمباراة الفريق أمام فاركو، المقرر إقامتها الليلة على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

بدلاء الأهلي أمام فاركو:



محمد الشناوي، أحمد رمضان بيكهام، أحمد رضا، نيتس جراديشار، محمد شكري، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

الأهلي يدخل اللقاء باحثًا عن فوزه الأول في المسابقة، بعدما اكتفى بالتعادل 2-2 أمام مودرن سبورت في الجولة الافتتاحية، بينما يطمح فاركو للخروج بنتيجة إيجابية بعد تعادله سلبيًا مع إنبي في مباراته الأولى.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع فاركو الذي يأتي في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الفريقين في بداية مشوارهما بالموسم الجديد.