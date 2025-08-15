رسائل حاسمة من جوارديولا لجماهير السيتي قبل ضربة البداية في الدوري الإنجليزي

عقد بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، مؤتمرًا صحفيًا اليوم للحديث عن مواجهة وولفرهامبتون المقرر إقامتها غدًا السبت على ملعب مولينيو، ضمن الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26.

وأوضح جوارديولا أن الفريق مستعد لبدء مشواره رغم قصر فترة الإعداد، مؤكدًا: "كانت فترة تحضيرية قصيرة لكنها جيدة جدًا، نحن مستعدون للاستمتاع باللحظة والعودة بقوة".

وكشف المدرب الإسباني عن غياب المدافع جوسكو جفارديول للإصابة، إلى جانب سافينيو، ماتيو كوفاسيتش، وحارس المرمى إيدرسون، فيما أشار إلى أن مستقبل سافينيو لم يُحسم بعد، لكنه يأمل في بقائه لسنوات طويلة.

وتحدث جوارديولا عن سوق الانتقالات، مؤكدًا أن هناك احتمالية لرحيل بعض اللاعبين، لكنه شدد على صعوبة اتخاذ قرارات بسبب علاقته الجيدة بجميع عناصر الفريق، لافتًا إلى أن سوق السعودي ما زال مفتوحًا لفترة أطول.

وحول رحيل جاك جريليش إلى إيفرتون، قال: "نتمنى له التوفيق، واتفقنا جميعًا على القرار حتى يحصل على دقائق لعب أكثر"، كما أبدى تفهمه لرغبة جيمس ماكاتي في الرحيل بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة.

وعن رودري، أكد جوارديولا أن حالته البدنية جيدة وأن ركبته سليمة، مشيرًا إلى حاجته للمزيد من الدقائق في التدريبات والمباريات قبل العودة الكاملة.

وفيما يتعلق بإيدرسون، أوضح أنه لم يتلقَ أي طلب من الحارس بالرحيل، مؤكدًا تمسكه بجميع لاعبي الفريق.

واختتم المدرب تصريحاته بتوقعاته للموسم الجديد، قائلاً: “الإشارات إيجابية وقد نكون أفضل من الموسم الماضي، لكن في كرة القدم لا يمكن لأحد الجزم بما سيحدث”.