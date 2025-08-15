تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إن فريقه يفتقر إلى بعض الخيارات الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ لا يزال المهاجم ألكسندر إيزاك غير متاح، ولا يوجد متسع من الوقت للتعاقد مع لاعبين جُدد قبل غلق سوق الانتقالات في بداية سبتمبر.

وواجه نيوكاسل بداية متعثرة في سوق الانتقالات، مع انضمام الجناح أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست في أوائل يوليو.

وفشلت محاولات عديدة للتعاقد مع لاعبين جدد قبل أن يتعاقد مع المدافع ماليك ثياو من ميلان وحارس المرمى آرون رامسديل على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون في أغسطس الجاري.

وقال هاو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الخط الهجومي ليس مثاليًا، لكن لا يزال لدينا الوقت، ما زلنا ننشط في سوق الانتقالات، ونرغب في ضم لاعب أو اثنين، لكن الآن، أصبحت الجودة هي الأهم، في البداية، شعرنا بالكثير من الإحباط لأننا كنا نحاول أن نكون نشيطين في البداية، لكن ذلك لم يحدث، الأمر ليس خطأ أحد، فقد أصبحنا أقوى تدريجيًا".

وتابع: "يتمتع الفريق بتشكيلة جيدة، ويجب أن نكون مرنين بما يكفي لتجاوز موسم صعب، جدول المباريات لا هوادة فيه، إنهما أسبوعان مهمان، وعلينا بذل المزيد من الجهد".

ويتدرب إيزاك، هداف نيوكاسل الموسم الماضي، والذي يبدو مصممًا على مغادرة النادي، بعيدًا عن الفريق.

وأكد هاو أن الدولي السويدي - البالغ من العمر 25 عامًا - من غير المرجح أن يشارك في مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، يوم السبت.

وأضاف: "لا يوجد أي تغيير في وضع إيزاك، كل تركيزي منصب على التدريب، وفيلا، وعلى سوق الانتقالات من حيث ضم اللاعبين - وهذا أمر يستهلك كل وقتي، أريد أن يلعب إيزاك، أريده أن يتدرب، لقد أجريتُ تلك المحادثات معه".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إعادة دمج إيزاك مع الفريق، اختتم: "نعم، أعتقد أن هناك طريقة، ولكن بالطبع يجب أن تتم المناقشات والمحادثات حتى يحدث ذلك، ولكن هذا موضوع آخر، في الوقت الحالي، أتوقع بقاءه، ولكن لم يتغير شعوري، الأمر ليس بيدي، ولكنه مرتبط بعقد معنا، ولهذا أقول ذلك".

وبعد فوزه بكأس الدوري الموسم الماضي، تفوق نيوكاسل على أستون فيلا بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويضمن آخر مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.