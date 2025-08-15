قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب ناشئي الطائرة في مهمة رسمية بالأردن للمشاركة في البطولة العربية
كهرباء الإسماعيلية يحصد أول نقطة فى الدورى بالتعادل مع بتروجت 2-2
زي ما توقعت.. تعليق مثير من الغندور بشأن مصطفى شوبير
أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك
ما حكم زيارة قبور أهل البيت؟.. يسري جبر: جائزة والنبي كان يزور شهداء أحد
نجم ليفربول يكشف أسلوب محمد صلاح "القاسي".. ماذا يفعل الفرعون المصري؟
أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد
ترامب: سأنسحب من قمة ألاسكا في هذه الحالة
الغندور: الجميع ينتظر الحكم في قضية حسم الدوري للأهلي أو بيراميدز
حسام موافي يحذر: لو بتفكر تسافر اسمع الكلام ده قبل فوات الأوان
لافروف يظهر في ألاسكا بقميص الاتحاد السوفيتي السابق
بعد تصديق الرئيس على قانون التعليم.. متى تُطبق البكالوريا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعليق مثير من مدرب نيوكاسل بشأن رحيل إيزاك

ألكسندر إيزاك
ألكسندر إيزاك
القسم الرياضي

أكد إيدي هاو، المدير الفني لفريق نيوكاسل يونايتد، اليوم الجمعة، إن فريقه يفتقر إلى بعض الخيارات الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد، إذ لا يزال المهاجم ألكسندر إيزاك غير متاح، ولا يوجد متسع من الوقت للتعاقد مع لاعبين جُدد قبل غلق سوق الانتقالات في بداية سبتمبر.

وواجه نيوكاسل بداية متعثرة في سوق الانتقالات، مع انضمام الجناح أنتوني إلانجا من نوتنجهام فورست في أوائل يوليو.

وفشلت محاولات عديدة للتعاقد مع لاعبين جدد قبل أن يتعاقد مع المدافع ماليك ثياو من ميلان وحارس المرمى آرون رامسديل على سبيل الإعارة من ساوثهامبتون في أغسطس الجاري.

وقال هاو في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز": "الخط الهجومي ليس مثاليًا، لكن لا يزال لدينا الوقت، ما زلنا ننشط في سوق الانتقالات، ونرغب في ضم لاعب أو اثنين، لكن الآن، أصبحت الجودة هي الأهم، في البداية، شعرنا بالكثير من الإحباط لأننا كنا نحاول أن نكون نشيطين في البداية، لكن ذلك لم يحدث، الأمر ليس خطأ أحد، فقد أصبحنا أقوى تدريجيًا".

وتابع: "يتمتع الفريق بتشكيلة جيدة، ويجب أن نكون مرنين بما يكفي لتجاوز موسم صعب، جدول المباريات لا هوادة فيه، إنهما أسبوعان مهمان، وعلينا بذل المزيد من الجهد".

ويتدرب إيزاك، هداف نيوكاسل الموسم الماضي، والذي يبدو مصممًا على مغادرة النادي، بعيدًا عن الفريق. 

وأكد هاو أن الدولي السويدي - البالغ من العمر 25 عامًا - من غير المرجح أن يشارك في مباراة الفريق الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا، يوم السبت.

وأضاف: "لا يوجد أي تغيير في وضع إيزاك، كل تركيزي منصب على التدريب، وفيلا، وعلى سوق الانتقالات من حيث ضم اللاعبين - وهذا أمر يستهلك كل وقتي، أريد أن يلعب إيزاك، أريده أن يتدرب، لقد أجريتُ تلك المحادثات معه".

وعندما سُئل عما إذا كان من الممكن إعادة دمج إيزاك مع الفريق، اختتم: "نعم، أعتقد أن هناك طريقة، ولكن بالطبع يجب أن تتم المناقشات والمحادثات حتى يحدث ذلك، ولكن هذا موضوع آخر، في الوقت الحالي، أتوقع بقاءه، ولكن لم يتغير شعوري، الأمر ليس بيدي، ولكنه مرتبط بعقد معنا، ولهذا أقول ذلك".

وبعد فوزه بكأس الدوري الموسم الماضي، تفوق نيوكاسل على أستون فيلا بفارق الأهداف ليحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز ويضمن آخر مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

هاو نيوكاسل يونايتد ألكسندر إيزاك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

أمرض خلق الله .. نجل سليمان عيد يحسم جدل تورط وفاء عامر في وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

حبس

غلق مطعم شهير بالدقهلية.. الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه للمخالفين

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

ذهب

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة

ترشيحاتنا

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتفقد المستشفى الجامعي للاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى

الوفود المشاركة في الدورة الرياضية العربية الأولى تجوب شوارع بورسعيد وتلتقط الصور التذكارية

الوفود المشاركة في الدورة الرياضية العربية الأولى تجوب شوارع بورسعيد.. صور

ارشيفية

أنهى حياته غرقا .. العثور على جثة شخص بمياه النيل بالدقهلية

بالصور

أخطاء شائعة تحول الشاي إلى سم ببطء.. تجنبها لتحافظ على صحتك

أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا
أهم الأخطاء التي تجعل الشاي ضارًا

أهالي الشرقية يقيمون عزاء للراحل علي المصيلحى وزير التموين السابق

جانب من العزاء
جانب من العزاء
جانب من العزاء

انخفاض أسعار السيارات الكهربائية المستعملة.. وتسلا في الصدارة

تسلا
تسلا
تسلا

أخبار السيارات| انخفاض أسعار 8 سيارات حتى 350 ألف جنيه.. وعيوب خطيرة في لاندروفر وفورد

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

العميد أح غريب عبد الحافظ المتحدث العسكري

مصر تخترق الحصار.. المتحدث العسكري يكشف الجهود المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد