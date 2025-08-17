أحمد شوبير: الزمالك غاب هجوميًا أمام المقاولون ولم يقدم المستوى المنتظر

انتقد الإعلامي أحمد شوبير أداء الزمالك بعد تعادله السلبي مع المقاولون العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن الفريق لم يظهر بالمستوى الذي توقعه الكثيرون رغم امتلاكه جميع مقومات الفوز.

وقال شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: «كل التوقعات كانت في صالح الزمالك، لكن الفريق لم يكسب، والأخطر أنه لم يكن في أفضل حالاته. لم نجد فرصًا حقيقية، لا تسديدات ولا ركنيات ولا عرضيات، وحتى الكرات الهجومية كانت غائبة تمامًا».

وأضاف أن الفاعلية الهجومية غابت تمامًا عن الفريق: «ناصر ماهر لم يظهر بشكل جيد، وعمر جابر أيضًا لم يكن في أفضل حالاته. حتى عدي الدباغ لم تصله أي عرضية، وصبحي أنقذ أخطر فرصة في اللقاء».

وأشار إلى أن الحكم ارتكب خطأ وحيدًا عندما احتسب كرة ارتطمت بيد محمد صبحي والقائم على أنها ضربة مرمى.

و شدد على أن المشكلة الأساسية ليست تحكيمية، وإنما في غياب الحلول الهجومية لدى الزمالك.

واختتم شوبير حديثه قائلًا: «لا ضغط، لا هجوم، ولا فرص ضائعة.. الفريق لم يكن حاضرًا هجوميًا كما يجب. لكن الحكم على الزمالك من مباراة واحدة غير منطقي، فالموسم ما زال في بدايته، والأندية الكبرى ستواجه صعوبات مع توالي الجولات وظهور الإصابات والإيقافات».