رودري يكشف كواليس تتويجه بالكرة الذهبية 2024 وردة فعله العاطفية

تحدث الإسباني رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، عن مشاعره بعد فوزه بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي، مؤكدًا أن التتويج لم يكن ضمن أحلامه في الصغر، لكنه أصبح رمزًا لنجاحات فريقه في السنوات الأخيرة.

وأوضح رودري، في تصريحات لموقع سيتي إكسترا، أنه لم يكن يعرف هوية الفائز قبل الإعلان الرسمي:"لم يكن حلمي أن أفوز بالكرة الذهبية، لأنني لم أتوقع الوصول لهذا المستوى. في طفولتي لم أرَ سوى ميسي وكريستيانو رونالدو يرفعان الجائزة، لذلك بدا الأمر بعيدًا عن تفكيري".

وأضاف أن الإنجازات الجماعية تظل الأهم بالنسبة له: "الألقاب الفردية جيدة دائمًا، لكننا نناضل من أجل الفريق والفوز بأكبر قدر ممكن من البطولات".

كما استعاد رودري لحظة احتفال جماهير مانشستر سيتي به قبل مواجهة توتنهام الموسم الماضي، مشددًا على أن التكريم كان مؤثرًا للغاية: "لم أرَ مثل هذا الاحتفال من قبل، لقد كدت أبكي من شدة تقديرهم لي. كانت من أجمل لحظات حياتي ولن أنساها أبدًا".

يُذكر أن رودري لعب دورًا محوريًا مع مانشستر سيتي، خاصة في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2023، حيث رسخ مكانته كأحد أبرز نجوم خط الوسط في العالم.