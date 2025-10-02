أليسون بيكر يبتعد عن ليفربول ستة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن حجم إصابة الحارس البرازيلي أليسون بيكر ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب، بعد إصابته خلال مباراة ليفربول أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة "الريدز".

وغادر أليسون اللقاء في الشوط الثاني متأثرًا بإصابة عضلية، ليحل بديلًا له الحارس مامارداشفيلي.

ووفقًا لصحيفة ذا أتلتيك، فإن الفحوصات الطبية أوضحت تعرضه لإصابة في أوتار الركبة، ستبعده عن الفريق لمدة تصل إلى ستة أسابيع، على أن يمتد غيابه حتى فترة التوقف الدولي في نوفمبر المقبل.

المباريات التي سيغيب عنها أليسون:

الدوري الإنجليزي: تشيلسي – مانشستر يونايتد – برينتفورد – كريستال بالاس – أستون فيلا – مانشستر سيتي.

دوري أبطال أوروبا: آينتراخت فرانكفورت – ريال مدريد.



الحارس البرازيلي، صاحب الـ33 عامًا، خضع لفحص بالأشعة الخميس، ومن المنتظر أن يعلن النادي التشخيص النهائي خلال 24 إلى 48 ساعة، فيما يتوقع أن يقدم المدرب أرين سلوت تحديثًا رسميًا في المؤتمر الصحفي المقرر غدًا الجمعة.

على الصعيد الدولي، كان كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، قد استبعد أليسون من قائمة "السامبا" لمواجهتي كوريا الجنوبية واليابان الوديتين هذا الشهر، استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026.