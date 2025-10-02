قمة نارية في ستامفورد بريدج.. موعد مباراة تشيلسي وليفربول بالبريميرليج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العالمية إلى ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت المقبل 4 أكتوبر 2025، حيث يستضيف تشيلسي نظيره ليفربول في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026. اللقاء يحمل أهمية مضاعفة للفريقين، خاصة بعد تعثرهما في الجولة الأوروبية الأخيرة.

وضعية ليفربول قبل المباراة

يدخل ليفربول المواجهة متصدرًا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، لكنه يعيش حالة من التذبذب بعد سقوطه المفاجئ أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية من الدوري، ثم خسارته أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويسعى "الريدز" بقيادة مدربه أرني سلوت إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعًا للحفاظ على صدارته.

تشيلسي في مهمة تصحيح المسار

على الجانب الآخر، يحتل تشيلسي المركز الثامن برصيد 8 نقاط فقط، ويأمل أن تكون مواجهة ليفربول نقطة انطلاقة جديدة نحو المربع الذهبي.

الفريق اللندني بقيادة مدربه الإسباني إنريكي سيحاول استغلال عاملي الأرض والجمهور لتعطيل المتصدر وتحقيق انتصار يعيد له الثقة.

موعد مباراة تشيلسي وليفربول

من المقرر أن تقام مباراة تشيلسي وليفربول يوم السبت 4 أكتوبر 2025 على ملعب ستامفورد بريدج في لندن.

توقيت المباراة: الساعة 19:30 بتوقيت مصر والسعودية – 20:30 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة القمة

تنقل شبكة بي إن سبورتس القطرية المباراة حصريًا، حيث خصصت قناة beIN Sports HD1 لبث أحداث المواجهة مباشرة مع تغطية تحليلية قبل وبعد اللقاء.

تحديات وأجواء القمة

المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا للطرفين، إذ يسعى ليفربول إلى تجاوز كبوته الأوروبية والمحافظة على صدارته، بينما يطمح تشيلسي لتقليص الفارق مع المنافسين الكبار.

كما أن المواجهات التاريخية بين الفريقين دائمًا ما تحمل ندية وإثارة، وهو ما يزيد من ترقب الجماهير حول العالم لهذه القمة الكروية.