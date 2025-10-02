نجل زيدان ينضم لقائمة الجزائر لتصفيات المونديال لأول مرة

أعلن فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، عن القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهتي الصومال وأوغندا، ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والمقررة خلال فترة التوقف الدولي في أكتوبر الجاري.

وشهدت القائمة مفاجأة بارزة بانضمام لوكا زيدان، حارس غرناطة الإسباني ونجل أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، للمرة الأولى إلى صفوف "الخضر".

ويحتاج المنتخب الجزائري لتحقيق الفوز في إحدى المباراتين لضمان التأهل رسميًا إلى مونديال 2026، حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة.

قائمة الجزائر لمواجهتي الصومال وأوغندا:

حراسة المرمى : أسامة بن بوط – أليكسيس قندوز – لوكا زيدان.

: أسامة بن بوط – أليكسيس قندوز – لوكا زيدان. خط الدفاع : مهدي دورفال – جوان حجام – أحمد توبة – رامي بن سبعيني – رفيق بلغالي – محمد توجاي – عيسى ماندي – سمير شرقي – كيفن قيتون.

: مهدي دورفال – جوان حجام – أحمد توبة – رامي بن سبعيني – رفيق بلغالي – محمد توجاي – عيسى ماندي – سمير شرقي – كيفن قيتون. خط الوسط : مهدي زرقان – نبيل بن طالب – هشام بوداوي – إيلان قبال – إبراهيم مازا – ياسين بن زية.

: مهدي زرقان – نبيل بن طالب – هشام بوداوي – إيلان قبال – إبراهيم مازا – ياسين بن زية. خط الهجوم: رياض محرز – أمين شياخة – أنيس حاج موسى – فارس شايبي – أمين جويري – بغداد بونجاح.

ترتيب المجموعة:

الجزائر – 19 نقطة أوغندا – 15 نقطة موزمبيق – 15 نقطة غينيا – 11 نقطة بوتسوانا – 9 نقاط الصومال – نقطة واحدة

سيخوض المباراة الأولى أمام الصومال، ثم يواجه أوغندا في الجولة التالية، وسط تطلعات لحسم بطاقة التأهل رسميًا قبل نهاية مشوار التصفيات.