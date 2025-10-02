أذربيجان وأوزبكستان تستضيفان مونديال الشباب 2027

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الخميس، منح حق استضافة بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا لعام 2027 لكل من أذربيجان وأوزبكستان بشكل مشترك، في خطوة تعكس تعزيز التعاون الرياضي بين البلدين.

وجاء القرار خلال اجتماع مجلس إدارة فيفا الذي شهد اعتماد عدة قرارات بارزة، أبرزها تحديد هوية البلدين المستضيفين لبطولة كأس العالم للشباب.

يُذكر أن النسخة الحالية من البطولة تُقام في تشيلي بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف القارات، من بينها المنتخب المصري للشباب.

ويمتلك المنتخب الأرجنتيني الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب برصيد 6 بطولات، يليه منتخب البرازيل بخمسة ألقاب.

وأوزبكستان لاستضافة نسخة 2027 يعد سابقة مهمة في تاريخ البطولة، كونه يرسخ مبدأ التنظيم المشترك ويدعم انتشار اللعبة في آسيا الوسطى.