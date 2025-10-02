قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير رسمي.. رئيس الوزراء يتوقع غمر مياه النيل لمناطق "طرح النهر" في المنوفية والبحيرة
ظهور أثر جراحي على رأس محمود الخطيب يثير القلق والدعوات بالشفاء
مصطفى بكري: ما يحدث في المغرب لن يقوده إلى الاستقرار والأوضاع بعيدة عن المظاهرات السلمية
مصطفى بكري: الرئيس السيسي أثبت أن موقف مصر تجاه التهجير ثابت ولا يتغير
رئيس جامعة الأزهر يوجه بقبول جميع الطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية البنات الأزهرية بمطروح
16.4مليار جنيه ضرائب الشركات التابعة للجهات السيادية.. وزير المالية يكشف: إخضاع 134 جهة حكومية يدر مليارات الجنيهات
محلل مالي: خفض الفائدة رسالة لدعم تمويل المشروعات وقوة الاقتصاد المصري
مصطفى بكري: مصر هي قلب العروبة النابض.. والخونة لن يجعلونا نكفر بالعروبة
الخطيب: نسعى لجعل مصر مركزا جاذبا للاستثمار الأجنبي وتعميق الصناعة الوطنية
خفض الفائدة 1%| خطوة جريئة تعزز ثقة الأسواق وتفتح آفاق الاستثمار في مصر.. خبير يعلق
مدبولي: الثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية تتضمن رفض التهجير ورفض ضم الضفة ووقف إطلاق النار بغزة وإعادة الإعمار
مدبولي لصدى البلد: نأمل أن تكون زيادة البنزين المقبلة الأخيرة في زيادات الأسعار
رياضة

اتحاد جدة يفتح خزائنه لسباليتي: عرض ضخم لإعادة العميد إلى منصات التتويج

لوتشيانو سباليتي
لوتشيانو سباليتي
إسلام مقلد

كشفت مصادر صحفية إيطالية وسعودية متطابقة أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي وضعت المدرب الإيطالي المخضرم لوتشيانو سباليتي على رأس أولوياتها التدريبية، خلفًا للمدرب الفرنسي لوران بلان الذي غادر منصبه بعد الهزيمة أمام النصر في كلاسيكو الجولة الرابعة من دوري روشن للمحترفين.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق نيكولو شيرا أن الاتحاد قدم عرضًا ضخمًا يمتد لعامين لإقناع سباليتي بقبول المهمة وقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

رحيل بلان والبحث عن البديل

قرار الاستغناء عن بلان جاء سريعًا بعد بداية غير موفقة للموسم الثاني له مع العميد، إذ فقدت الإدارة ثقتها في قدرة المدرب الفرنسي على إحداث الفارق رغم خبرته.

وجاء التوجه إلى سباليتي ليعكس رغبة النادي في استقدام مدرب من العيار الثقيل يعيد التوازن الفني للفريق ويستثمر قوة النجوم المتاحة في قائمته.

توقيت التفاوض والتحضير للمرحلة المقبلة

وفقًا للتقارير، فإن إدارة الاتحاد تخطط لحسم ملف المدرب الجديد خلال فترة التوقف الدولي الجارية، ليبدأ سباليتي مهامه قبل مواجهة الفيحاء يوم 17 أكتوبر.

ويأمل العميد أن يكون المدرب الإيطالي حاضرًا قبل سلسلة من المواجهات المصيرية، أبرزها لقاء الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى مواجهتين ناريتين في الدوري وكأس الملك أمام الهلال والنصر على التوالي.

خبرة سباليتي الأوروبية

يمتلك سباليتي رصيدًا ثريًا في التدريب على مستوى الأندية والمنتخبات، فقد قاد نابولي لتحقيق لقب الدوري الإيطالي موسم 2022/2023 بعد غياب استمر أكثر من ثلاثة عقود، كما أشرف على تدريب روما وإنتر ميلان بجانب توليه مهمة المنتخب الإيطالي. هذه المسيرة المليئة بالنجاحات تمنحه ثقة إضافية وقدرة على التعامل مع الضغوط الكبيرة التي تحيط بفريق بحجم الاتحاد.

فلسفة اللعب وتكتيك سباليتي

يعتمد سباليتي على نهج تكتيكي متوازن بين الهجوم والدفاع، مفضلًا أسلوب 4-2-3-1 أو 4-3-3، حيث يبني هجماته على الاستحواذ المنظم واستخدام الأطراف بشكل فعال عبر الأظهرة والجناحين.

كما يشتهر بقدرته على تطبيق الضغط العالي، مع التحول إلى كتلة دفاعية متماسكة عند الحاجة، وهو ما قد يمنح الاتحاد مرونة ميدانية يحتاجها بشدة في المنافسات المحلية والقارية.

مزايا وتحديات التجربة

أبرز نقاط قوة سباليتي تكمن في قدرته على تطوير اللاعبين وفرض الانضباط التكتيكي داخل الملعب وخارجه، بجانب شخصيته القيادية التي تمكنه من السيطرة على غرفة الملابس.

ومع ذلك، فإن الدوري السعودي سيضعه أمام تحديات تتعلق بالجانب البدني للمباريات وكثافة المجهود المطلوب، إضافة إلى ضرورة تأقلمه مع الأجواء المناخية المختلفة وطبيعة المنافسة المحلية.

الاتحاد بين التوقعات والطموحات

بامتلاك العميد مجموعة من النجوم العالميين ودعم مالي ضخم، فإن التعاقد مع سباليتي يعد خطوة استراتيجية تهدف لإعادة الفريق إلى الواجهة. النجاح في هذه التجربة سيعتمد بشكل كبير على سرعة استيعاب اللاعبين لفكر المدرب الجديد، وقدرة الإدارة على تلبية متطلباته الفنية في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

