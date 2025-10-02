الأهلي بيكسب بالحكام.. حمادة عبداللطيف يفتح النار علي الزمالك

هاجم حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، مسؤولي القلعة البيضاء بسبب ترديد عبارة الأهلي بيكسب بالحكام بعد كل خسارة للفارس الأبيض أمام الأحمر على مر التاريخ.

وقال حمادة عبدالحميد في فيديو بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحديث عن أن الأهلي بيكسب بالحكام أصبح متكرر وسخيف ولا يعقل، من أيام مانا كنت بلعب في نادي الزمالك من مراحل الناشئين وهما بيرددوا نفس العبارات خلي بالكم من الحكام هتجامل الأهلي».

وأضاف: «كل مباراة نلعبها قصاد الأهلي يتردد نفس الشيء، ولما بنكسب محدش بيتكلم لكن وقت الخسارة يقولك في تربص من الحكام».

وتابع نجم الزمالك السابق: «إزاي الأهلي كسب 45 بطولة دوري عام و39 بطولة كأس مصر بالحكام!، الكلام ده سخيف ومش بيعجبني، بحب الكلام الموزون والعاقل مش بالعاطفة أو انتمائي للنادي بتاعي».

وأردف: «بالتأكيد وارد الأهلي يتجامل تحكيميًا في مباراة، لكن مش كل ماتش وكمان واخد 12 بطولة أفريقيا، الزمالك بقاله 23 سنة مخدش بطولة أفريقيا، ده في شباب اتولدوا واتجوزوا ولسه مشافوش الزمالك بياخد أفريقيا».

وواصل: «النادي الأهلي رقم واحد محليًا وعربيًا وأفريقيا، ساعات بيقع عادي زي أي فرقة في العالم، زي الموسم ده مثلًا اتعادل في البداية مع مودرن سبورت ليه الحكام مجملوش الأهلي وكسبوه، أو ليه مجاملوش الأهلي أمام بيراميدز في المباراة اللي خسرها».

وأتم حمادة عبداللطيف تصريحاته قائلًا: «انا بتكلم بالحق ومش بخاف غير من اللي خالقني، مش هينفع نعيش في دور المظلومية، لما بتبقى كويس بتكسب، انا بخاطب الناس العقلاء مش الناس اللي بتحب تغير الحقيقة، نجوم الزمالك لما يتكلموا على الشاشات ياريت ميوصلوش الصورة دي للجماهير، لازم نصلح من نفسنا عشان نقدر نبقى أحسن».