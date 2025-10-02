قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريستال بالاس يبدأ مشواره في دوري المؤتمر بانتصار تاريخي
يحيى الفخراني: "الكيف" و"خرج ولم يعد" سيظلان حاضرين وسط الجمهور
من تبة الشجرة لمعركة المنصورة الجوية.. تعرف على أبرز معارك حرب أكتوبر
محمد رمضان يعلن دخول اسمه في المرحلة الأولى لجوائز جرامي
رئيس التحالف الوطني السوداني: الرئيس السيسي نجح في تحقيق استقرار شامل لمصر
إدارة ترامب تبلغ الكونجرس عن دخول البلاد في صراع مسلح.. ماذا حدث ؟
أول مرة بحضر مهرجان.. رياض الخولي: تكريم الإسكندرية على حياة عيني أثلج صدري
إعلامي سنغالي: مصر حققت نجاحات كبيرة في عهد الرئيس السيسي
طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد لشهر أكتوبر 2025.. رابط رسمي
جوتيريش يدين حادث استهداف الكنيس اليهودي في مانشستر
موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة
الكويت تدخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأطول جراحة روبوتية عابرة للقارات
رياضة

الأهلي بيكسب بالحكام.. حمادة عبداللطيف يفتح النار علي الزمالك

يمنى عبد الظاهر

هاجم حمادة عبداللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، مسؤولي القلعة البيضاء بسبب ترديد عبارة الأهلي بيكسب بالحكام بعد كل خسارة للفارس الأبيض أمام الأحمر على مر التاريخ.

وقال حمادة عبدالحميد في فيديو بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الحديث عن أن الأهلي بيكسب بالحكام أصبح متكرر وسخيف ولا يعقل، من أيام مانا كنت بلعب في نادي الزمالك من مراحل الناشئين وهما بيرددوا نفس العبارات خلي بالكم من الحكام هتجامل الأهلي».

وأضاف: «كل مباراة نلعبها قصاد الأهلي يتردد نفس الشيء، ولما بنكسب محدش بيتكلم لكن وقت الخسارة يقولك في تربص من الحكام».

وتابع نجم الزمالك السابق: «إزاي الأهلي كسب 45 بطولة دوري عام و39 بطولة كأس مصر بالحكام!، الكلام ده سخيف ومش بيعجبني، بحب الكلام الموزون والعاقل مش بالعاطفة أو انتمائي للنادي بتاعي».

وأردف: «بالتأكيد وارد الأهلي يتجامل تحكيميًا في مباراة، لكن مش كل ماتش وكمان واخد 12 بطولة أفريقيا، الزمالك بقاله 23 سنة مخدش بطولة أفريقيا، ده في شباب اتولدوا واتجوزوا ولسه مشافوش الزمالك بياخد أفريقيا».

وواصل: «النادي الأهلي رقم واحد محليًا وعربيًا وأفريقيا، ساعات بيقع عادي زي أي فرقة في العالم، زي الموسم ده مثلًا اتعادل في البداية مع مودرن سبورت ليه الحكام مجملوش الأهلي وكسبوه، أو ليه مجاملوش الأهلي أمام بيراميدز في المباراة اللي خسرها».

وأتم حمادة عبداللطيف تصريحاته قائلًا: «انا بتكلم بالحق ومش بخاف غير من اللي خالقني، مش هينفع نعيش في دور المظلومية، لما بتبقى كويس بتكسب، انا بخاطب الناس العقلاء مش الناس اللي بتحب تغير الحقيقة، نجوم الزمالك لما يتكلموا على الشاشات ياريت ميوصلوش الصورة دي للجماهير، لازم نصلح من نفسنا عشان نقدر نبقى أحسن».

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

