برشلونة لكرة اليد يستعين بمحمد شوقي طبيب الزمالك في مونديال الأندية

قام فريق برشلونة لكرة اليد بالاستعانة بالدكتور محمد شوقي رئيس جهاز العلاج الطبيعي بفريق كرة القدم بنادي الزمالك، خلال مشاركة الفريق الحالية في بطولة العالم للأندية لكرة اليد، المقامة بالعاصمة الإدارية.

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يستعين فيها برشلونة بالدكتور محمد شوقي، حيث تواجد شوقي في العام الماضي ضمن الجهاز الطبي لفريق برشلونة خلال بطولة العالم للأندية التي أقيمت في مصر أيضا.

وتأهل برشلونة للمباراة النهائية ليواجه فيزبريم المجري الساعة 8 مشاء اليوم الخميس، بعدما تغلب على الأهلي في الدور نصف النهائي.

ويتولى الدكتور محمد شوقي بنادي الزمالك منصب رئيس جهاز العلاج الطبيعي وتطوير الأداء ونائب رئيس الجهاز الطبي لفريق كرة القدم ، ويعمل حاليًا على مشروع متكامل لتطوير الأداء والعلاج الطبيعي لفريق الكرة بنادي الزمالك ستظهر نتائجه للنور قريبا، وعمل سابقا بمستشفى سبيتار لجراحة العظام والطب الرياضي، وهي إحدى المستشفيات الرائدة في الطب الرياضي عالميًا.