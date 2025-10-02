تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الأهلي الأخيرة، تدريبات استشفائية وتأهيلية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك في إطار البرنامج الموضوع من قبل الجهاز الفني لتجهيزهم للمباراة المقبلة، وأدى اللاعبون التدريبات التأهيلية تحت قيادة الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.



ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على إستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.