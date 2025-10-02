الزمالك يجهز البدلاء والمستبعدين ببرنامج بدني خاص قبل مواجهة غزل المحلة

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة بدنية للاعبين البدلاء والمستبعدين من لقاء الأهلي الأخير، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



وخاضت هذه المجموعة تدريبات فنية خاصة، وحرص البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني على تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال هذه الفقرة، وتوجيه اللاعبين باستمرار مع تصحيح الأخطاء.



وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة.



وأدى ناصر منسي والفلسطيني عدي الدباغ تدريبات تأهيلية على هامش المران بعد تعرضهما للإصابة في لقاء الأهلي.



ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم السبت المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.