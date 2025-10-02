قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اعترافات مذلة لقادة إسرائيل يعترفون فيها بهزيمتهم في حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% علي المعاملات المصرفية
زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت
احتجاجات واسعة.. غضب يوناني متصاعد بسبب اعتراض إسرائيل لأسطول الصمود
حادث أمني خطير.. عبوة ناسفة تستهدف جنودا إسرائيليين بغزة
احذر من قطع الخدمة.. موعد إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2025 وطرق السداد والاستعلام
الزمالك يستضيف ذهاب الكونفدرالية أمام ديكيداها الصومالي بالقاهرة
لو قالي بحبك كنت وافقت.. سماح أنور تكشف حقيقة ارتباطها بـ سمير صبري
بالتصالح.. وقف تنفيذ عقوبة إيداع نجل محمد رمضان دار رعاية
البيت الأبيض: ترامب سيرسم خطا أحمر لحماس فيما يتعلق بالرد على خطته بشأن غزة
تكريم يليق بالعزيمة.. 4 هدايا من شيخ الأزهر لـ«محاربة السرطان» آية مهنى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

شعار الزمالك
شعار الزمالك
ملك موسى

صرف مسؤولو نادي الزمالك اليوم الخميس، دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح الإدارة في توفير جزء كبيرة من قيمة المستحقات الخاصة بالفريق.

وكان مسؤوول النادي وعدوا اللاعبين بصرف مستحقاتهم قبل مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري، والتي خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وسيعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم لشرح العديد من الأمور الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك غزل المحلة الدوري المصري مستحقات اللاعبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يقفز 1400 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال هذه المدة

الضحية

رفض التنازل فانتقموا منه .. كواليس تحول ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية إلى متهم

عمرو زكي

حالته صعبة.. إعلامي يثير القلق على نجم الزمالك السابق عمرو زكي

منى هلا

كل واحد يخليه في نفسه.. منى هلا تكشف سبب زواجها المدني

الدكتور عمرو قنديل

أول ما يتحرك بلغونا.. جروب فيسبوك يرصد تحركات مسئولي الصحة قبل الجولات المفاجئة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة من وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس

عريس أسوان

يتيم الأب والأم.. جمال شعبان يوضح أسباب وفاة عريس أسوان ليلة زفافه

ترشيحاتنا

المتهم

معهوش رخصة.. القبض على سائق سيارة ميكروباص بعد حادث تصادم بالقاهرة

ارشيفية

بتلبس ضيق وتتأخر بره البيت.. سيدة تشعل النـ ار في ابنتها بالعياط

جهاز مستقبل مصر

بروتوكول تعاون بين جهاز مستقبل مصر وهيئة قضايا الدولة لتعزيز التعاون القانوني

بالصور

طريقة عمل مربى الطماطم.. طعم مميز ولون شهي

طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم
طريقة عمل مربي الطماطم

من الكيك للفرايد تشيكن.. كواليس تورتة زفاف دينا هشام المثيرة للجدل

كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام
كواليس تحضير تورتة الفريد تشيكن في حفل زفاف دينا هشام

زي بتاع المصانع.. طريقة عمل اللانشون في البيت

اللانشون
اللانشون
اللانشون

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر
احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

فيديو

احتفال القوات المسلحة بالذكرى 52 لحرب أكتوبر

القوات المسلحة تنشر سلسلة فيديوهات خاصة بحرب أكتوبر بمناسبة الذكرى 52 للنصر

شقيقه مسلم تكشف مفاجأه

مطلقش مراته وكانوا بيشتروا هدوم سوا إمبارح.. مفاجأة تكشفها شقيقة مسلم

دينا هشام

بتورتة الفرايد تشيكن.. ابنة هبة قطب تحتفل بزفافها بطريقة غير تقليدية‎

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على جارته بالإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد