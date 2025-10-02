الزمالك يصرف جزءًا من مستحقات اللاعبين قبل مواجهة غزل المحلة

صرف مسؤولو نادي الزمالك اليوم الخميس، دفعة من مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح الإدارة في توفير جزء كبيرة من قيمة المستحقات الخاصة بالفريق.

وكان مسؤوول النادي وعدوا اللاعبين بصرف مستحقاتهم قبل مباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته على ستاد الكلية الحربية مساء اليوم، استعدادًا لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري.

وكان الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 48 ساعة، عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري، والتي خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وسيعقد فيريرا جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم لشرح العديد من الأمور الفنية والخططية استعدادًا للمباراة المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة مساء يوم 4 أكتوبر المقبل، على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.