قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
اعتدى على 3 أطفال وصورهم في أوضاع مخلة.. توربيني البحيرة يواجه هذه العقوبة
الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل للإهمال الطبي خلال علاجه بمعهد ناصر
منع التدخين والتنمر والعنف.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد
الوزير يتفقد مصانع المنطقة الصناعية بـ15 مايو.. وتشكيل لجنة لدراسة استغلال خام الحديد المصري
تداول امتحان فرنساوي الدور الثاني للثانوية العامة بتليجرام.. والتعليم تتتبعها
تعرف على درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الأحد
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل

حسام حسن
حسام حسن
القسم الرياضي

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن على استدعاء ثنائي الزمالك، الحارس محمد صبحي والمدافع محمود حمدي "الونش"، للانضمام إلى معسكر الفراعنة المقرر إقامته في سبتمبر المقبل، استعدادًا لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويأتي اختيار الونش بعد ظهوره بمستوى مميز عقب تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، حيث يراه الجهاز الفني أحد الركائز الدفاعية الأساسية في ظل غياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم بداعي الإصابة، بينما يواصل محمد صبحي تثبيت أقدامه كخيار موثوق لحراسة مرمى المنتخب.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الثنائي، إذ ينتظر أن تضم قائمة الفراعنة عناصر أخرى من الزمالك، مثل محمد شحاتة وناصر ماهر، بعدما نال الثنائي إعجاب حسام حسن، الذي يعتبرهما من الأوراق المهمة في المرحلة المقبلة.

ويخوض المنتخب أولى مبارياته أمام إثيوبيا يوم 5 سبتمبر باستاد القاهرة، قبل أن يلتقي بوركينا فاسو يوم 9 من الشهر ذاته خارج الديار، في سعيه لتعزيز حظوظه في مشوار التصفيات.

محمد صبحي الونش محمود حمدي الونش الزمالك منتخب مصر حسام حسن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا

تيمور تيمور

مات غريقا.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

بطل أنقذ ابنه ودفع حياته ثمنًا.. اللحظات الأخيرة في حياة مدير التصوير تيمور تيمور

تيمور تيمور

زوجته انهارت بالمستشفى.. انتهاء إجراءات دفن مدير التصوير تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

تيمور تيمور

من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي

ترشيحاتنا

ممبار ودهون فاسدة

ضبط كميات من الممبار والدهون الحيوانية مجهولة المصدر بالقليوبية

اعمال الصيانة للكهرباء بواحة سيوة

رئيس مدينة سيوة يتابع صيانة أعمدة الإنارة وإصلاح الكابلات ولوحات التحكم

الشباب والرياضة

انطلاق دورة الألعاب الصيفية الأولى برأس البر

بالصور

مهرجان القلعة 33.. خالد سليم يعانق وجدان الجمهور على مسرح المحكي

خالد سليم
خالد سليم
خالد سليم

طريقة تخزين الأيس كوفي في الفريزر

الايس كوفي
الايس كوفي
الايس كوفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد