بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

شهد محور المحمودية، أعلى كوبري خورشيد في اتجاه العوايد، نطاق حي المنتزه أول بالإسكندرية، حادثًا مروريًا، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

وجاءت تفاصيل الحالات كاملة بالتشخيص الطبي على النحو التالي:

- عفاف زكريا عبد العظيم، 75 سنة، تعاني من اشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ.

- جاسر جابر عبد الجواد، 54 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

- رشا حلمي عبد اللطيف، 40 سنة، تعاني من اشتباه ارتجاج وكسر بالذراع الأيمن.

- عزة عبد الفتاح إبراهيم، 58 سنة، تعاني من خلع بالكتف الأيمن.

- جيهان محمد كمال، 47 سنة، تعاني من جرح بالجبهة والوجه.

- ابتسام السيد يوسف، 52 سنة، تعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيمن والفقرات العنقية.

- شخص مجهول الهوية، يبلغ حوالي 27 سنة، في حالة غيبوبة.

- أحمد محمود عبد الجواد، 38 سنة، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

- أحمد جمال بري، 26 سنة، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالكتف الأيمن.

- حالة الوفاة:

- منال عبد المنعم السيد قطب، 60 سنة، تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

وتلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأسفر التصادم عن مصرع أحد مستقلي التروسيكل، بينما أصيب 9 أشخاص آخرين بجروح وكسور متنوعة، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت جثة المتوفي إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، فيما تم التحفظ على المركبتين المتسببتين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.