قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب بريطانيون يطالبون ستارمر بإجلاء عاجل لأطفال غزة إلى المملكة المتحدة
أسعار الدواجن والبيض بالوادي الجديد اليوم الأحد
زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي
مصر تجدد رفضها لتهجير الفلسطينيين وتدعو دول العالم لعدم المشاركة فيه
الشرع: لا تنازل عن وحدة سوريا ومحاسبة المتورطين في أحداث السويداء
ضربة قوية لـ الدولار أمام الجنيه .. والمؤسسات الدولية تشيد بمرونة سعر الصرف
منتخب المجر للناشئين لكرة اليد يحتل المركز السابع فى بطولة العالم
المصري في الصدارة.. ترتيب جدول الدوري الممتاز عقب الجولة الثانية
47 شهيدًا و226 مصابًا حصيلة ضحايا خطة مصيدة الموت الاسرائيلية في غزة بيوم واحد
أكاديمية الشرطة تستقبل طلبات الراغبين للالتحاف..ِ رابط ومواعيد التقديم
15 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار البيض بالأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 10 أشخاص في حادث مروري بالإسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحمد بسيوني

شهد محور المحمودية، أعلى كوبري خورشيد في اتجاه العوايد، نطاق حي المنتزه أول بالإسكندرية، حادثًا مروريًا، إثر تصادم سيارة ميكروباص مع تروسيكل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بإصابات متفرقة.

وجاءت تفاصيل الحالات كاملة بالتشخيص الطبي على النحو التالي:

  - عفاف زكريا عبد العظيم، 75 سنة، تعاني من اشتباه ارتجاج ونزيف بالمخ.

  - جاسر جابر عبد الجواد، 54 سنة، يعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيمن.

  - رشا حلمي عبد اللطيف، 40 سنة، تعاني من اشتباه ارتجاج وكسر بالذراع الأيمن.

  - عزة عبد الفتاح إبراهيم، 58 سنة، تعاني من خلع بالكتف الأيمن.

  - جيهان محمد كمال، 47 سنة، تعاني من جرح بالجبهة والوجه.

  - ابتسام السيد يوسف، 52 سنة، تعاني من اشتباه كسر بالذراع الأيمن والفقرات العنقية.

  - شخص مجهول الهوية، يبلغ حوالي 27 سنة، في حالة غيبوبة.

  - أحمد محمود عبد الجواد، 38 سنة، يعاني من اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

  - أحمد جمال بري، 26 سنة، يعاني من اشتباه نزيف بالمخ وكسر بالكتف الأيمن.

- حالة الوفاة:

  - منال عبد المنعم السيد قطب، 60 سنة، تم نقلها إلى مشرحة كوم الدكة.

وتلقى اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات المرور إلى موقع البلاغ لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأسفر التصادم عن مصرع أحد مستقلي التروسيكل، بينما أصيب 9 أشخاص آخرين بجروح وكسور متنوعة، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الجمهورية العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما نُقلت جثة المتوفي إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها للوقوف على ملابسات الحادث وظروف وقوعه، فيما تم التحفظ على المركبتين المتسببتين في الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الإسكندرية حادث مروري محور المحمودية حادث مروع اصابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

محمد هاني

كواليس البطاقة الحمراء تشتعل.. إعلامي يكشف تفاصيل ما حدث بين محمد هاني و«معروف»

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

جماهير الأهلي

الزمالك يتحرك رسميًا ضد جماهير الأهلي بعد مباراة فاركو

ترشيحاتنا

مرصد الأزهر يحذر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يحذّر من تصعيد داعش هجماته ضد دول منطقة حوض بحيرة تشاد

شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

أنموذج في الإخلاص.. شيخ الأزهر ينعى رئيسة هيئة التمريض بمستشفى سيد جلال

مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لليوم الثاني بالتعاون بين مجمع البحوث الإسلامية والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر

مبادرة "بلَغْتُ السابعة" تواصل فعالياتها لغرس القيم الإيمانية لدى الأطفال

بالصور

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

بعد القبض عليه.. معلومات خفية عن علاء الساحر تثير الجدل

علاء الساحر
علاء الساحر
علاء الساحر

جمال شعبان يفجر مفاجأة عن سبب الجلطات والموت المفاجئ للشباب

جلطات
جلطات
جلطات

بالفيديو .. تعرف على جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال أسبوع

صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان
صورة من أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

فيديو

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد