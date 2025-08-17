مصر تستضيف البطولة الأفريقية للهوكي أكتوبر المقبل

أكد الكابتن أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، اعتزازه بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في مساندة كل من يعمل بجد واجتهاد.

وقال أشرف فرحات: "أوجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، فهو رياضي فاهم ويدعمنا بقوة، ولم يرفض لنا أي طلب، الوزارة دائمًا بجانبنا في كل البطولات التي نشارك بها، وكان لها دور بارز في دعم منتخب الشباب خلال بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في ناميبيا خلال شهر أبريل الماضي".

وأضاف: "مصر ستستضيف البطولة الأفريقية المقبلة في شهر أكتوبر، بمشاركة 16 منتخبًا بواقع 8 منتخبات للرجال و8 للسيدات، المنافسات ستكون قوية للغاية، خاصة أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للهوكي أن العلاقة بين الاتحاد المصري ونظيره الأفريقي، وكذلك مع رئيس الاتحاد الدولي، على درجة كبيرة من القوة والتعاون، مضيفا: "بناء على توجهات الدولة وبدعم من الوزير، قمنا باستضافة منتخبات أجنبية وتنظيم بطولة دولية بمشاركة منتخبات عمان وكرواتيا ومصر، في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية، وقد توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية".

واختتم فرحات تصريحاته بالتأكيد على سعي الاتحاد لجذب رعاة خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على وزارة الشباب والرياضة والدولة، مشددًا على أن استضافة البطولة الأفريقية تمثل فرصة مهمة لإظهار قدرات مصر التنظيمية وتعزيز مكانتها القارية والدولية في اللعبة.