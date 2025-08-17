قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تستضيف البطولة الأفريقية للهوكي أكتوبر المقبل

الهوكي
الهوكي
محمد سمير

أكد الكابتن أشرف فرحات، رئيس الاتحاد المصري للهوكي وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، اعتزازه بالدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للاتحاد، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تدخر جهدًا في مساندة كل من يعمل بجد واجتهاد.

وقال أشرف فرحات: "أوجه الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي، فهو رياضي فاهم ويدعمنا بقوة، ولم يرفض لنا أي طلب، الوزارة دائمًا بجانبنا في كل البطولات التي نشارك بها، وكان لها دور بارز في دعم منتخب الشباب خلال بطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت في ناميبيا خلال شهر أبريل الماضي".

وأضاف: "مصر ستستضيف البطولة الأفريقية المقبلة في شهر أكتوبر، بمشاركة 16 منتخبًا بواقع 8 منتخبات للرجال و8 للسيدات، المنافسات ستكون قوية للغاية، خاصة أن المنتخب المصري يحتل المركز الثاني على مستوى القارة الأفريقية".

وأوضح رئيس الاتحاد المصري للهوكي أن العلاقة بين الاتحاد المصري ونظيره الأفريقي، وكذلك مع رئيس الاتحاد الدولي، على درجة كبيرة من القوة والتعاون، مضيفا: "بناء على توجهات الدولة وبدعم من الوزير، قمنا باستضافة منتخبات أجنبية وتنظيم بطولة دولية بمشاركة منتخبات عمان وكرواتيا ومصر، في إطار الاستعداد للبطولة الأفريقية، وقد توج منتخب مصر بالميدالية الذهبية".

واختتم فرحات تصريحاته بالتأكيد على سعي الاتحاد لجذب رعاة خلال الفترة المقبلة لتخفيف العبء على وزارة الشباب والرياضة والدولة، مشددًا على أن استضافة البطولة الأفريقية تمثل فرصة مهمة لإظهار قدرات مصر التنظيمية وتعزيز مكانتها القارية والدولية في اللعبة.

الاتحاد المصري للهوكي أشرف فرحات بطولة الأمم الأفريقية منتخب الشباب البطولة الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

رئيس جامعة بني سويف

انطلاق مبادرة "كن مستعدا".. رئيس جامعة بني سويف يثمن جهود تنمية مهارات الطلاب

ازالات بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 447 تعديا ضمن المرحلة الأولى من حملات الموجة 27

جولة نائب محافظ قنا

نائب محافظ قنا يتابع البرنامج التدريبي لحصر أملاك الدولة

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد