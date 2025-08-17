غياب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري لمدة أسبوعين

تأكد غياب محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري عن زعيم الثغر لمدة أسبوعين بسبب معاناته من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

وغاب محمود علاء عن مباراة الاتحاد الأخيرة أمام مودرن سبورت بسبب تلك الإصابة ويستمر غياب اللاعب حتى التوقف الدولي لظروف إقامة معسكر منتخب مصر.

ويستعد الاتحاد السكندري لمواجهة الإسماعيلي يوم الثلاثاء المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخسر الاتحاد السكندري في أول جولتين من المسابقة أمام المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، وأمام مودرن سبورت فى الجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

وحرص سامي وجهازه الفني على متابعة مباراة بيراميدز أمام الإسماعيلي، التي انتهت لصالح بيراميدز، وذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الدراويش قبل اللقاء المنتظر.

ويأمل الاتحاد السكندري في تعويض خسارته الأخيرة أمام مودرن سبورت باستاد الإسكندرية، والتي انتهت بهدفين مقابل هدف، والعودة إلى طريق الانتصارات.

