بأسهل الخطوات والأوراق المطلوبة.. كيف تقدم على المشروع القومي للبتلو؟

يعد المشروع القومي للبتلو من أهم المشروعات التى أطلقتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من أجل تنمية الثروة الحيوانية بهدف زيادة المعروض من اللحوم وبالتالى ضبط الأسعار وتحقيق المزيد من الاكتفاء الذاتى من اللحوم، كذلك تحسين دخل صغار المربيين ، وتوفير فرص عمل للشباب .

هذا التمويل الضخم، يهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار مناسبة.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن هذا الدعم المالي قد استفاد منه عشرات الآلاف من المربين، مما ساعد على تسمين مئات الآلاف من رؤوس الماشية، وهو ما يعكس التزام الدولة بدعم صغار المزارعين وشباب الخريجين، وتحقيق تنمية شاملة في الريف المصري.





الأوراق المطلوبة للحصول على قرض مشروع البتلو

• سند ملكية / إيجار لمقر المشروع.

• صورة بطاقة الرقم القومي سارية للعميل وللضامن. إيصال مرافق حديث.

• فيش وتشبيه موجه للمديري

• سجل تجاري وبطاقة ضريبية للشركات.

• صورة المؤهل الدراسي



خطوات التقدم للمشروع القومى للبتلو

• التقدم بطلب إلى قرب فرع مديرية زراعية أو البنك الزراعي بالمحافظة.

• إدراج من 3 إلى 15 من العجلات العشار وتحت العشار ضمن المشروع القومي للبتلو.

• مسموح بالتمويل من 3 إلى 10 رؤوس حتى 50 رأسًا بالمشروع القومي للبتلو للفرد الواحد.

• يقدم البنك الزراعي المصري خطوات الحصول على التمويل بفائدة 5% متناقصة .

• يقوم البنك بالاستعلام عن مقدم الطلب، وأخد الضمانات اللازمة قبل الحصول على القرض.

• ترقيم الماشية وتسجيلها والتأمين عليها بصندوق التأمين على الماشية.





تكلفة المشروع القومى للبتلو

جدير بالذكر أن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن أن حجم التمويل الممنوح للمشروع القومي للبتلو قد تجاوز حتى الآن حاجز الـ 10 مليارات جنيه، وهو الأمر الذي حقق الاستفادة لأكثر من 45 ألف مستفيد، بهدف دعم تربية وتسمين ما يزيد عن 522 ألف رأس ماشية، لتعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان.