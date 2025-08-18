مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور يزعم صاحبه تعرضه لسطو مسلح من ملثمين أعلى دائري الهرم حيث تبين فبركة الواقعة بسبب خلاف بين صاحب البوست وخطيبته التي لا تجيب اتصالاته ورغبته في استفزازها حتى تتصل به هاتفيا.

رصدت مديرية أمن الجيزة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرض شاب لسطو مسلح أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعتمدية في الهرم، وذكر الشاب في "البوست" أنه اثناء سيره بسيارته اعلى الطريق الدائري حدث بها عطل وعندما توقف لاستطلاع ما بها فوجئ بملثمين يحيطون به ويحملون أسلحة لسرقته بالاكراه فقفز داخل السيارة وحاول الهروب بها فقاموا بكسر زجاج النافذة.

تولت مباحث الجيزة فحص المنشور وباستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم حدوث الواقعة من الأساس ونجحت في تحديد صاحب الحساب الشخصي وتم القاء القبض عليه ليتبين انه جرسون في نادي رياضي وبمواجهته بمنشوره أقر باختلاقه وان الواقعة بأكملها مفبركة وأنه من كسر زجاج السيارة بـ"كوريك" وذلك بسبب خلافه مع خطيبته التي ترفض الرد على اتصالاته الهاتفية.

وأضاف المتهم انه فبرك تعرضه لهجوم وسطو مسلح من ملثمين لاستعطاف خطيبته ويستفزها للاتصال به ومصالحتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.