قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته
رئيس حماية المستهلك: استقرار سعر الصرف وتراجع التضخم يدعمان مبادرات خفض الأسعار
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 18 أغسطس 2025 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي
سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)
برلمانية: ضبط الزيادة السكانية مكسب اقتصادي ينعكس على الموازنة العامة
في ثوانٍ معدودة.. خطوات سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز عبر إنستاباي
خطف الأطفا.ل وسرقة أعضائهم.. الصحة تكشف: حقيقة أم شائعات| شاهد
من ضحك وفرفشة لكارثة.. إحدى ضحايا حادث طريق الواحات: خرجنا نضحك رجعنا محمولين
الخارجية الألمانية: تعليق عمل السفارة في طهران مؤقتا بانتظار تحسن الأوضاع الأمنية
بمشاركة مصطفى محمد.. باريس سان جيرمان يفوز على نانت في الدوري الفرنسي
بتعاني من ألم شديد جدا.. محمود سعد يصدم الجمهور بشأن حالة أنغام
شكرا لموقع صدى البلد.. شريف خير الله يطمئن الجمهور بعد نجاته من الغرق |خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مابتردش عليا.. حقيقة تعرض جرسون لسطو مسلح أعلى دائري الهرم بسبب خطيبته

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات منشور يزعم صاحبه تعرضه لسطو مسلح من ملثمين أعلى دائري الهرم حيث تبين فبركة الواقعة بسبب خلاف بين صاحب البوست وخطيبته التي لا تجيب اتصالاته ورغبته في استفزازها حتى تتصل به هاتفيا.

رصدت مديرية أمن الجيزة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول تعرض شاب لسطو مسلح أعلى الطريق الدائري بمنطقة المعتمدية في الهرم، وذكر الشاب في "البوست" أنه اثناء سيره بسيارته اعلى الطريق الدائري حدث بها عطل وعندما توقف لاستطلاع ما بها فوجئ بملثمين يحيطون به ويحملون أسلحة لسرقته بالاكراه فقفز داخل السيارة وحاول الهروب بها فقاموا بكسر زجاج النافذة.

تولت مباحث الجيزة فحص المنشور وباستخدام التقنيات الحديثة تبين عدم حدوث الواقعة من الأساس ونجحت في تحديد صاحب الحساب الشخصي وتم القاء القبض عليه ليتبين انه جرسون في نادي رياضي وبمواجهته بمنشوره أقر باختلاقه وان الواقعة بأكملها مفبركة وأنه من كسر زجاج السيارة بـ"كوريك" وذلك بسبب خلافه مع خطيبته التي ترفض الرد على اتصالاته الهاتفية.

وأضاف المتهم انه فبرك تعرضه لهجوم وسطو مسلح من ملثمين لاستعطاف خطيبته ويستفزها للاتصال به ومصالحتها.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق. 

دائري الهرم سطو مسلح فبركة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

دولار امريكي

رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار في 12 بنكا

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

البلوجر أم سجدة

قرار جديد من جهات التحقيق ضد البلوجر أم سجدة

صورة أرشيفية

منع الكتب الخارجية بالمدارس وتفعيل السبورات الذكية وتفعيل حصة الريادة.. قرارات عاجلة من التعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

ترشيحاتنا

السرقة

حكم السرقات التي فعلها طفل قبل البلوغ .. دار الإفتاء تجيب

الإفتاء

ما حكم لبس الموضة للفتيات؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور أسامة الجندي

أسامة الجندي: مسابقة "دولة التلاوة" طريق رئيسي للحفاظ على هوية مصر القرآنية

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات
إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

بتوقيت 2028.. هنادي مهنا تبحث عن عالم فيزيائي لإنقاذ زواجها من خيانة في المستقبل

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

فيديو

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

مشيرة إسماعيل راقصة

مشيرة إسماعيل تكشف أسرار مشوارها الفني وترد على حقيقة كونها راقصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد