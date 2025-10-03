ابعدي عنها يا وليه.. شقيق ياسمين عبد العزيز يهاجم خبيرة التوقعات

هاجم الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف؛ بعد أن تناولت الأخيرة توقعات تخص شقيقته.

ونشر وائل، عبر حسابه على “فيس بوك”، صورة لـ ياسمين بجانب صورة لـ ليلى عبد اللطيف، معبرًا عن رفضه لما تردده من تنبؤات، خلال لقائها الأخير عبر قناة «المشهد».

وعلّق وائل على الصورة: «أنا بحذرك، ابعدي عنها خالص يا وليه، بلا بتحبيها بلا توقعات بلا قرف، خليكي في حالك أحسنلك، يا ليلى كوارث أنتي».

وكانت ليلى عبد اللطيف قد توقعت مؤخرًا عودة الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى زوجها الفنان أحمد العوضي مجددًا، بعدما انفصلا بشكل مفاجئ العام الماضي 2024، عقب توقعها بطلاقهما، وهو ما أثار جدلًا واسعًا وقتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُعد الثنائي من أكثر الأزواج قربًا للجمهور، سواء عبر السوشيال ميديا، أو من خلال أعمالهما الفنية الناجحة، وأبرزها مسلسل «اللي مالوش كبير» و«ضرب نار».