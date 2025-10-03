وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

أبهرت الصين العالم من جديد بعد افتتاح طريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة، حيث بدت المشاهد وكأنها مقطع من عالم خيالي، إذ يظهر الطريق وكأنه يمتد في السماء مباشرة وسط المياه المالحة المتلألئة.

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

الطريق الذي أصبح حديث وسائل الإعلام ومنصات التواصل، صُمم بشكل هندسي فريد ليمر وسط البحيرة الشهيرة الواقعة في مقاطعة تشينغهاي، ما جعله نقطة جذب جديدة لعشاق السياحة في الصين والتصوير الفوتوغرافي.

مشاهد خلابة تجذب السائحين

وتداول نشطاء ورواد الإنترنت صورًا ومقاطع فيديو تظهر السيارات وهي تسير على الطريق وسط انعكاس السماء على سطح البحيرة، ما يمنح المشهد جمالًا طبيعيًا استثنائيًا، حتى وصفه البعض بأنه "طريق في السماء".

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين

بحيرة يوتشنغ المالحة

تعد بحيرة يوتشنغ المالحة من أشهر البحيرات الطبيعية في الصين، وتعرف بلونها المميز وتكويناتها الملحية الفريدة، الأمر الذي جعلها مقصدًا سياحيًا بارزًا. ويأتي إنشاء هذا الطريق ليضيف إليها قيمة سياحية جديدة، ويعزز من حركة السياحة الداخلية والدولية.