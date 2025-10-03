حزب الوعي يطلق دورة تدريبية متخصصة في إدارة الحملات الانتخابية

عقدت لجنة القطاعات التدريبية والتنمية المستدامة بحزب الوعي، دورة تدريبية شاملة بعنوان “مقدمة في إدارة الحملات الانتخابية”، تستهدف تأهيل كوادر الحزب، حيث تهدف الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات العملية المرتبطة بكيفية التخطيط وإدارة الحملات الانتخابية وفق أسس علمية ومنهجية، وذلك من خلال مجموعة من الوحدات التدريبية التي تغطي: تعريف الحملات الانتخابية، دور الأحزاب في إدارتها، استراتيجيات التخطيط والتنظيم، التحديات التي تواجه الحملات، وآليات الربط بين النظرية والواقع.

وأكد الدكتور باسل عادل رئيس الحزب، أن هذه الدورة تأتي استجابةً لحاجة الساحة السياسية إلى بناء قدرات بشرية مؤهلة قادرة على إدارة الحملات الانتخابية بكفاءة، مشيرًا إلى أن المادة العلمية التي يتلقاها المتدربون تمثل مرجعًا متكاملًا يمكن الاعتماد عليه لاحقًا في العمل الميداني.

وتتضمن الدورة أنشطة تفاعلية مثل ورش العمل ودراسات الحالة والمحاكاة العملية لإدارة الحملات، بالإضافة إلى ملاحق تطبيقية تشمل جداول ونماذج جاهزة (مثل خطة الحملة، نموذج تسجيل المتطوعين، وأدوات تقييم الأداء).

فيما أكدت الدكتوره آمنة فزاع رئيس اللجنة ان الدورة التدريبية المنعقدة تعد بمثابة اللبنة الاولي في موسم تدريبي طموح ومزدحم، حيث تأتي هذه الدورة ضمن برنامج تدريبي موسّع يستهدف نشر الثقافة السياسية.

وأجرى التدريب الدكتورة غاده موسى نائب رئيس الحزب وأستاذ العلوم السياسية والدكتور محمود مكادي رئيس المكتب الفني لرئيس الحزب.