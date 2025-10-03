ليفربول يعلن غياب لاعبه ويل رايت شهرين

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة جديدة على صعيد الإصابات، بعدما تأكد غياب لاعبه الشاب ويل رايت لمدة تصل إلى شهرين، إثر الإصابة التي تعرض لها في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

كان رايت قد أصيب خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في سبتمبر الماضي، حيث خرج محمولًا على نقالة وسط مخاوف من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي.

لكن المدير الفني لفريق تحت 21 عامًا، روب بيج، أكد أن الفحوص الطبية أثبتت أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعًا، موضحًا أن اللاعب يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، ولن يحتاج لتدخل جراحي.

وقال بيج: "ويل رايت سيغيب قرابة الشهرين، لكنه لن يخضع لعملية جراحية، فالإصابة ليست في الرباط الرئيسي بل في الرباط الداخلي، وهذا خبر مطمئن بالنسبة لنا".

ويأتي هذا الغياب ليضاف إلى سلسلة من الإصابات التي يعاني منها ليفربول منذ انطلاق الموسم، حيث تعرض الحارس أليسون بيكر لإصابة ستبعده حوالي 6 أسابيع، كما يعاني المهاجم هوجو إيكتيكي من إصابة طفيفة، بينما يواجه فيديريكو كييزا شكوكًا حول جاهزيته لمواجهة تشيلسي.

كما سبق وأن خسر الفريق جهود جيوفاني ليوني بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو، وهو ما سيبعده عن الملاعب لما يقارب عامًا كاملًا.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، مساء السبت، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ضغوط الإصابات التي تلاحق الفريق منذ بداية الموسم.