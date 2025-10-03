قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ليفربول يعلن غياب لاعبه ويل رايت شهرين

حمزة شعيب

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ضربة جديدة على صعيد الإصابات، بعدما تأكد غياب لاعبه الشاب ويل رايت لمدة تصل إلى شهرين، إثر الإصابة التي تعرض لها في بطولة دوري أبطال أوروبا للشباب.

كان رايت قد أصيب خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في سبتمبر الماضي، حيث خرج محمولًا على نقالة وسط مخاوف من إصابة خطيرة في الرباط الصليبي.

لكن المدير الفني لفريق تحت 21 عامًا، روب بيج، أكد أن الفحوص الطبية أثبتت أن الإصابة أقل خطورة مما كان متوقعًا، موضحًا أن اللاعب يعاني من إصابة في الرباط الداخلي للركبة، ولن يحتاج لتدخل جراحي.

وقال بيج: "ويل رايت سيغيب قرابة الشهرين، لكنه لن يخضع لعملية جراحية، فالإصابة ليست في الرباط الرئيسي بل في الرباط الداخلي، وهذا خبر مطمئن بالنسبة لنا".

ويأتي هذا الغياب ليضاف إلى سلسلة من الإصابات التي يعاني منها ليفربول منذ انطلاق الموسم، حيث تعرض الحارس أليسون بيكر لإصابة ستبعده حوالي 6 أسابيع، كما يعاني المهاجم هوجو إيكتيكي من إصابة طفيفة، بينما يواجه فيديريكو كييزا شكوكًا حول جاهزيته لمواجهة تشيلسي.

كما سبق وأن خسر الفريق جهود جيوفاني ليوني بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي أمام ساوثهامبتون في كأس كاراباو، وهو ما سيبعده عن الملاعب لما يقارب عامًا كاملًا.

ويستعد ليفربول لمواجهة قوية أمام تشيلسي على ملعب ستامفورد بريدج، مساء السبت، في إطار الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وسط ضغوط الإصابات التي تلاحق الفريق منذ بداية الموسم.

