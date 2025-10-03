المصري يتصدر الدوري مؤقتا بالفوز على البنك الأهلي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي فوزًا ثمينًا على البنك الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد القرموطي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 46، ليمنح فريقه ثلاث نقاط مهمة عززت من موقعه في صدارة جدول الترتيب.



وشهدت المباراة طرد مدافع المصري باهر المحمدي بعد حصوله على بطاقة حمراء في الدقيقة 53، ليكمل الفريق اللقاء بعشرة لاعبين حتى النهاية.

موقف الفريقين في جدول الدوري

بهذا الفوز، رفع المصري رصيده إلى 18 نقطة في المركز الأول مؤقتًا، فيما توقف رصيد البنك الأهلي عند 11 نقطة ليتراجع إلى المركز الثاني عشر.