اللجنة البارالمبية الدولية تتابع استعدادات مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال بالعاصمة الإدارية

أرسلت اللجنة البارالمبية الدولية مندوبيها إلى القاهرة لتفقد الاستعدادات النهائية الخاصة ببطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال، التي تستضيفها العاصمة الإدارية خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر لأول مرة في القارة الأفريقية.

وقام المندوبون بزيارة الصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمعاينتها، بالإضافة إلى التوجه للفنادق لمتابعة الإقامة وصالات التدريب هناك.

توجه الوفد إلى اللجنة البارالمبية لمناقشة الشؤون الإدارية الخاصة بالبطولة والوقوف على النقاط الأخيرة قبل انطلاق المنافسات.

وضم الوفد كلًا من كولين جوتييه وخديجة حسينوفا وجوديت أجودو، على أن تصل غدًا سيفارا جانيفا لمواصلة عملية التفقد مع باقي أعضاء الوفد.

حضر اجتماعات الوفد كل من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، الدكتور محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، و محمد يحيى عضو مجلس الإدارة.

وتنطلق البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات وتستمر على مدار يومين، على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر حتى 17 من نفس الشهر، فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعبًا ولاعبة على صعيد منافسات الناشئين، بالإضافة إلى 529 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار يمثلون 71 دولة.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.