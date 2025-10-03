قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التضامن: رفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب النيل ومساعدات للمتضررين
محافظ أسيوط: منسوب النيل طبيعي ولا صحة لشائعات غمر الجزر بالمياه
حماس تسلم الوسطاء ردها على خطة ترامب لوقف حرب غزة.. تفاصيل
ترامب يضع آخر مهلة .. وتهديد بـ «فتح أبواب جحيم».. بكري يكشف معركة الشرق الأوسط
التحقيق مع المتهمين في اقتحام فرع شركة فوري بـ كرداسة
إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر
بكري: اتهام مصر بحشد القوات كذب .. واحتلال رفح فجر التوتر مع إسرائيل
بسمة وهبة: جيل Z مهدد بفقدان هويته بسبب سطوة التكنولوجيا
إسرائيل تهدد بـ 3 إجراءات ضد غزة إذا رفضت حماس خطة ترامب
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم
فيضان النيل| مستشار وزير الري الأسبق يكشف سر ظاهرة طرح النهر: منسوب المياه يرتفع في الصيف 3 أضعاف الشتاء
وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين
اللجنة البارالمبية الدولية تتابع استعدادات مصر لبطولة العالم لرفع الأثقال بالعاصمة الإدارية

حمزة شعيب

أرسلت اللجنة البارالمبية الدولية مندوبيها إلى القاهرة لتفقد الاستعدادات النهائية الخاصة ببطولة العالم البارالمبية لرفع الأثقال، التي تستضيفها العاصمة الإدارية خلال الفترة من 9 حتى 18 أكتوبر  لأول مرة في القارة الأفريقية.

وقام المندوبون بزيارة الصالة المغطاة بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة لمعاينتها، بالإضافة إلى التوجه للفنادق لمتابعة الإقامة وصالات التدريب هناك.

توجه الوفد إلى اللجنة البارالمبية لمناقشة الشؤون الإدارية الخاصة بالبطولة والوقوف على النقاط الأخيرة قبل انطلاق المنافسات.

وضم الوفد كلًا من كولين جوتييه وخديجة حسينوفا وجوديت أجودو، على أن تصل غدًا سيفارا جانيفا لمواصلة عملية التفقد مع باقي أعضاء الوفد.

حضر اجتماعات الوفد كل من الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية ، الدكتور محمود عبدالعزيز مدير عام الإدارة العامة لبرامج الاتحادات النوعية واللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم أمين عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، وإيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة، و محمد يحيى عضو مجلس الإدارة.

وتنطلق البطولة يوم 9 أكتوبر بمنافسات الناشئين والناشئات وتستمر على مدار يومين، على أن تبدأ منافسات الكبار يوم 11 أكتوبر حتى 17 من نفس الشهر، فيما تختتم البطولة بمنافسات الفرق يوم 18 أكتوبر.

وتشهد البطولة مشاركة 120 لاعبًا ولاعبة على صعيد منافسات الناشئين، بالإضافة إلى 529 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار يمثلون 71 دولة.

ومن المنتظر أن يشارك من مصر 54 لاعبًا ولاعبة بواقع 21 لاعبًا ولاعبة في الناشئين والناشئات و33 لاعبًا ولاعبة على صعيد الكبار.

اللجنة البارالمبية بطولة رفع الأثقال العاصمة الإدارية

جانب من الفاعليات

التعليم العالي: إعداد قيادات جامعية قادرة على مواكبة التطورات ركيزة أساسية لتطوير التعليم

مساعد وزيرة التنمية المحلية

خالد قاسم لـ صدي البلد: حذرنا المعتدين والمتواجدين فى أراضى طرح نهر النيل من ارتفاع منسوب المياه

مدبولي

أبرزها متابعة مشروعات القطار الكهربائي والمونوريل.. أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع

وكأنه في السماء.. مشاهد لطريق سريع مشيد فوق بحيرة يوتشنغ المالحة بالصين

طريق سريع فوق بحيرة يوتشنغ المالحة يثير الإعجاب في الصين
انطلاق مسابقات تراث أدب الخيل بمهرجان الشرقية للخيول العربية

نصائح تساعدك على اختيار ملابس مناسبة

استشاري مناعة: أجهزة الجيم تحمل بكتيريا أكثر 74 مرة مقارنة بدورات المياه العامة

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

السبب في غياب جنات فترة

جنات: الخمس سنين اللي فاتوا ميتحسبوش من عمري

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

