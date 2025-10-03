مانشستر سيتي يجدد عقد نجم الفريق حتى 2031

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في بيان رسمي، تجديد عقد لاعبه البرازيلي سافينيو لمدة 6 سنوات، ليستمر مع الفريق حتى صيف 2031.

أكد النادي أن اللاعب وقع على عقد جديد يُبقيه في ملعب الاتحاد لفترة طويلة، بعدما ارتبط اسمه خلال الصيف الماضي بإمكانية الانتقال إلى توتنهام، غير أن الصفقة لم تتم في النهاية.

أرقام سافينيو مع السيتي

شارك سافينيو في 48 مباراة خلال موسمه الأول بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 13 هدفًا، وأسهم في تتويج الفريق بكأس الدرع الخيرية عام 2024.

تصريحات اللاعب

أعرب سافينيو عن سعادته بالخطوة الجديدة، متابعا:

"فخور للغاية بتوقيع عقدي الجديد مع مانشستر سيتي. أشعر أن أمامي الكثير لأقدمه، وما زلت شابًا متعطشًا للتعلم والتطور، والعمل مع بيب جوارديولا وجهازه الفني سيساعدني كثيرًا".

وأضاف: "منذ وصولي شعرت وكأنني في بيتي، بفضل زملائي والجماهير التي منحتني دعمًا كبيرًا. أعد الجميع بأن أبذل أقصى جهدي لمساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات".

موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة

ويستعد مانشستر سيتي لملاقاة برينتفورد مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.