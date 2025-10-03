قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تمثال عملاق وفعاليات كبرى في انتظار ميسي بالهند

ميسي
ميسي
حمزة شعيب

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، عن سعادته بزيارته المرتقبة إلى الهند يوم 13 ديسمبر 2025، وذلك في إطار جولته العالمية "G.O.A.T Tour" التي تحتفي بأساطير كرة القدم عبر التاريخ.

تمتد زيارة ميسي لمدة يومين، وتشمل عددًا من المدن الكبرى مثل “كولكاتا، أحمد آباد، مومباي، نيودلهي”، مع برنامج متنوع يجمع بين الأنشطة الرياضية والثقافية. 

ومن المنتظر أن يلتقي "البرغوث" الأرجنتيني، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال جولته.

تصريحات ميسي عن زيارته للهند

قال ميسي، في تصريحات للصحافة الهندية: "يشرفني أن أزور الهند، هذا البلد المميز الذي أحمل له ذكريات رائعة".

وأضاف في بيان رسمي: "الهند أمة شغوفة بكرة القدم، وأنا متحمس للقاء جيل جديد من المشجعين ومشاركة شغفي باللعبة".

وتشمل الفعاليات المرافقة للزيارة، حفلات موسيقية، جلسات حوارية ودية، مهرجانات للطعام، دروسًا متقدمة في كرة القدم، بالإضافة إلى معرض لرياضة البادل في ملعب برابورن بمدينة مومباي.

كما سيشارك ميسي في حدث كبير في ملعب "سولت ليك" في كولكاتا، وهو نفس الملعب الذي شهد مشاركته في مباراة ودية عام 2011 مع منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا.

تكريم خاص

ومن المقرر تدشين أطول جدارية لميسي بارتفاع 25 قدمًا (أقل من 8 أمتار)، إلى جانب الكشف عن أكبر تمثال له على الإطلاق خلال احتفالات "دورغا بوجا".

فيما تبدأ أسعار تذاكر الفعاليات من 3500 روبية هندية.

ميسي الهند زيارة ميسي للهند

