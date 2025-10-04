منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى

انتهى اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة من تفاصيل خطة دعم المنتخب الوطنى الأول، والتى سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، والتى تتضمن توفير كل الإمكانات المادية والفنية للمنتخب الوطنى الأول، لاستكمال خطوات الصعود لكأس العالم 2026 رسميا

حيث تم الانتهاء من توفير طائرة خاصة لبعثة المنتخب الوطنى، استعدادا للسفر إلى مملكة المغرب، لتسهيل رحلة الفراعنة قبل مواجهة منتخب جيبوتى المقرر لها يوم 8 أكتوبر الحالى نظرا لأهمية المباراة. ويطير منتخب مصر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الحالى لمواجهة جيبوتى فى الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

من ناحية أخرى غادر مساء أمس خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة إلى العاصمة الكونجولية كينشاسا، ليترأس وفد مصر المشارك فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ «كاف» التى ستقام الاثنين المقبل بمشاركة الاتحادات الأعضاء الـ54 فى إفريقيا، وممثلين عن الاتحادات الإقليمية الستة، وقيادات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

ويغادر الدرندلى بعد انتهاء الاجتماعات إلى المغرب لحضور مباراة منتخب مصر ونظيره الجيبوتى، والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والانضمام لبعثة المنتخب برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

ويستعرض كونجرس الـ «كاف» على جدول أعمال الاجتماع تطوير المسابقات، واعتماد الميزانية والحسابات المدققة، والنظر فى المسائل القانونية، والاتفاق على الأولويات التى ستشكل نمو كرة القدم الإفريقية.