تعليق ناري من عمرو أديب على أزمة محمد صلاح وعلم فلسطين
موعد مباراة الأهلي و كهرباء الاسماعيلية في الدوري والقنوات الناقلة
ترامب: على إسرائيل التوقف عن قصف غزة فورا
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى
أول مهمة لـ سيد عبد الحفيظ بعد العودة للأهلي
للمرة الثانية خلال 24 ساعة ..مطار ميونيخ يعلق الرحلات الجوية
وزير الزراعة: توريد القمح بـ2350 جنيهًا للأردب هذا الموسم
مصر تفوز بالانتخابات.. مشاركة مشرفة للطيران في عمومية الإيكاو بمونتريال
مصدر مصري: جارٍ الإعداد لتبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين
غزة تحتفل بموافقة حماس على خطة ترامب.. والغارات الإسرائيلية مستمرة
برلماني: انتصار أكتوبر ملحمة خالدة وتجسيد لتضحيات القوات المسلحة
‏انتهاء خلاف شقيق الفنان عماد زيادة وشركة أجنبية في قضية شيكات بنكية
منتخب مصر يطير إلى الدار البيضاء فى طائرة خاصة لمواجهة جيبوتى

رباب الهواري

انتهى اتحاد كرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة من تفاصيل خطة دعم المنتخب الوطنى الأول، والتى سيتم تنفيذها خلال الأيام المقبلة، والتى تتضمن توفير كل الإمكانات المادية والفنية للمنتخب الوطنى الأول، لاستكمال خطوات الصعود لكأس العالم 2026 رسميا

 حيث تم الانتهاء من توفير طائرة خاصة لبعثة المنتخب الوطنى، استعدادا للسفر إلى مملكة المغرب، لتسهيل رحلة الفراعنة قبل مواجهة منتخب جيبوتى المقرر لها يوم 8 أكتوبر الحالى نظرا لأهمية المباراة. ويطير منتخب مصر إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الحالى لمواجهة جيبوتى فى الجولة التاسعة من تصفيات المونديال.

من ناحية أخرى غادر مساء أمس خالد الدرندلى نائب رئيس اتحاد الكرة إلى العاصمة الكونجولية كينشاسا، ليترأس وفد مصر المشارك فى اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد الإفريقى لكرة القدم الـ «كاف» التى ستقام الاثنين المقبل بمشاركة الاتحادات الأعضاء الـ54 فى إفريقيا، وممثلين عن الاتحادات الإقليمية الستة، وقيادات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم.

ويغادر الدرندلى بعد انتهاء الاجتماعات إلى المغرب لحضور مباراة منتخب مصر ونظيره الجيبوتى، والمقررة إقامتها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، والانضمام لبعثة المنتخب برئاسة المهندس هانى أبوريدة.

ويستعرض كونجرس الـ «كاف» على جدول أعمال الاجتماع تطوير المسابقات، واعتماد الميزانية والحسابات المدققة، والنظر فى المسائل القانونية، والاتفاق على الأولويات التى ستشكل نمو كرة القدم الإفريقية.

منتخب مصر اخبار منتخب مصر تصفيات كأس العالم اخبار الرياضة

طالبة المترو

بسبب طريقة جلوسها.. ربة منزل تتعدى على طالبة في المترو

التلميذ المصاب

حدفته بالكتاب| معلمة تصيب تلميذا بجرح في القرنية.. ووالدته: مش هسيب حق ابني

حقيقة غرق المنوفية والبحيرة بسبب فيضان النيل.. الحكومة توضح وتتخذ إجراء

الناس بتخرج من بيوتها عوم.. غرق أراضي ومنازل طرح النهر في المنوفية

الإسكان

رسميا.. فتح باب التسجيل عبر المنصة الموحدة لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم

الإسكان

لحجز الشقق البديلة للإيجار القديم.. طريقة التقديم والأوراق المطلوبة

الإيجار القديم

الأوراق المطلوبة للحصول على شقة لأصحاب الإيجار القديم

محمود الخطيب

إغلاق باب الترشح لانتخابات الأهلي بعد تلقي أوراق 16 متقدما

عمرو أديب

إعلان حرب| تعليق ناري من عمرو أديب على غرق أراضي طرح النهر

ندوة الفنان رياض الخولي

رياض الخولي: مشواري مليء بالتحديات.. وعام 1996 كان نقطة التحول

بوستر حفل عمرو دياب

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي1 نوفمبر

رحمة أحمد فرج

أول ظهور لـ رحمة أحمد فرج بعد خروجها من المستشفى

برج القوس حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. فرصة نادرة تلوح في الأفق

برج الأسد حظك اليوم السبت 4 أكتوبر.. يومك يحمل مواجهة محتملة

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 4 أكتوبر .. شخص قديم يعود للظهور

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والعاطفي والصحى

المنوفية تغرق

المياه غرقت البيوت.. فيضان مفاجئ يداهم قرية دلهمو بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

