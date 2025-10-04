جيهان أنور تكشف أسرار فيلم عسل أسود و سبب غيابها عن الفن | فيديو

كشفت جيهان أنور لـ صدى البلد سبب غيابها عن الفن خلال الفترة الماضية.

و قالت جيهان أنور في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري :

“ أحلم بالعودة بعمل قوي و سيناريو قوي سواء فيلم أو مسلسل أو مسرح و هذا سبب غيابي لكن انا مستعدة للعودة للفن”

و أضافت جيهان أنور: :فيلم عسل اسود وش السعد عليا و كان أول تجربة تمثيل ليا و سعيدة أن الناس لسة فاكرة السيناريو و يتفاعلوا مع الفيلم عبر التيك توك"

يذكر أن جيهان أنور بدأت مشوارها الفني عام 2008 من خلال فيلم "كابتن هيما" مع تامر حسني، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية مثل فيلم "عسل أسود" ومسلسل "عفاريت عدلي علام" مع الزعيم عادل إمام.

وشاركت جيهان أنور، في العديد من الأفلام السينمائية، أبرزها دور ابتسام في فيلم «عسل أسود» للفنان أحمد حلمي عام 2010، وهي السيدة البائسة التي تعيش مع زوجها «منصف» في شقة أسرتها بجوار أمها وأشقائها، بسبب ضيق المعيشة وعدم قدرة زوجها على شراء شقة.

كما قدمت جيهان أنور، العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة، أبرزها مسلسل عفاريت عدل علام للزعيم عادل إمام عام 2017، وأعمال أخرى.