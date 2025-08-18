قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
تحقيقات وملفات

اعتراف دولي للقومي للمعايرة بـ 19 قدرة قياس جديدة في المترولوجيا الكيميائية

القومي للمعايرة
القومي للمعايرة
نهلة الشربيني

وزير التعليم العالي: 

اعتراف دولي جديد للمعهد القومي للمعايرة بـ19 قدرة قياس كيميائية

المعهد القومي للمعايرة يعزز مكانة مصر دوليًا بـ133 قدرة قياس معترف بها

إنجاز وطني جديد: قدرات مصرية معترف بها دوليًا في مجال تحليل المياه والغذاء

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن حصول المعهد القومي للمعايرة على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) للاعتراف الدولي بعدد 19 قدرة قياس جديدة في مجال مترولوجيا الكيمياء وتحضير المواد المرجعية الموثقة، يمثل إنجازًا وطنيًا هامًا يعزز البنية التحتية للجودة في مصر، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويخدم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالصحة وسلامة الغذاء والبيئة والمياه.

وقد تم نشر هذه القدرات الجديدة  على الموقع الرسمي لقاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB)، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للمعهد للاعتراف الدولي والاعتماد بأنشطته المختلفة، واستيفاء المتطلبات اللازمة طبقًا لاتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل بشهادات المعايرة (CIPM-MRA)، ومتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017 وISO 17034:2016.

ويُعد نجاح المعهد في قياس العناصر الثقيلة في الأغذية مساهمة جوهرية في تعزيز منظومة سلامة الغذاء، ودعم البنية التحتية الوطنية للقياس والتحليل الكيميائي، وخطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة وجودة الحياة. كما يعزز هذا الإنجاز دور المعهد كمرجع وطني في المترولوجيا الكيميائية، وداعماً أساسياً للجهات الوطنية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، من خلال قدرات قياس محلية موثوقة.

كما يُمثل قياس تركيز العناصر النادرة والثمينة في المواد المتقدمة بدقة عالية أداة ضرورية لدعم المعامل المعتمدة في مجال التحاليل الكيميائية، ويُسهم في ضمان جودة المنتجات وتعزيز الموثوقية في التحاليل، إلى جانب دعم الصناعة التحويلية وتطوير تقنيات إعادة التدوير.

ويفتح نشر قدرات القياس في مجال القياسات الكيميائية للأيونات في أنواع المياه المختلفة (مياه الشرب – مياه الصرف – مياه البحار – المياه عالية الملوحة) آفاقًا جديدة لتوفير المواد القياسية المعترف بها دوليًا لقطاعات البيئة والمياه والزراعة والأغذية والمشروبات، ما يساهم في دعم تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل قبولها بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة، وبهذا يصبح المعهد القومي للمعايرة الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً في هذا المجال على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ليرتفع رصيد المعهد إلى 133 قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهود فريق معمل مترولوجيا التحاليل العضوية والبروتينات ومعمل التحاليل غير العضوية والكيمياء الكهربية بشعبة مترولوجيا الكيمياء، ومشاركتهم الفاعلة في المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية.

جدير بالذكر أن نشر وتحديث قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أمراً ضروريًا لضمان نظام قياس دولي متجانس وشفاف وفعال.

التعليم العالي وزارة التعليم العالي البحث العلمي

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

