اعتراف دولي للقومي للمعايرة بـ 19 قدرة قياس جديدة في المترولوجيا الكيميائية

وزير التعليم العالي:

اعتراف دولي جديد للمعهد القومي للمعايرة بـ19 قدرة قياس كيميائية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن حصول المعهد القومي للمعايرة على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) للاعتراف الدولي بعدد 19 قدرة قياس جديدة في مجال مترولوجيا الكيمياء وتحضير المواد المرجعية الموثقة، يمثل إنجازًا وطنيًا هامًا يعزز البنية التحتية للجودة في مصر، ويدعم تنافسية الصناعة الوطنية، ويخدم القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالصحة وسلامة الغذاء والبيئة والمياه.

وقد تم نشر هذه القدرات الجديدة على الموقع الرسمي لقاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB)، وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية للمعهد للاعتراف الدولي والاعتماد بأنشطته المختلفة، واستيفاء المتطلبات اللازمة طبقًا لاتفاقية الاعتراف الدولي المتبادل بشهادات المعايرة (CIPM-MRA)، ومتطلبات المواصفات الدولية ISO/IEC 17025:2017 وISO 17034:2016.

ويُعد نجاح المعهد في قياس العناصر الثقيلة في الأغذية مساهمة جوهرية في تعزيز منظومة سلامة الغذاء، ودعم البنية التحتية الوطنية للقياس والتحليل الكيميائي، وخطوة هامة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال الصحة وجودة الحياة. كما يعزز هذا الإنجاز دور المعهد كمرجع وطني في المترولوجيا الكيميائية، وداعماً أساسياً للجهات الوطنية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي، من خلال قدرات قياس محلية موثوقة.

كما يُمثل قياس تركيز العناصر النادرة والثمينة في المواد المتقدمة بدقة عالية أداة ضرورية لدعم المعامل المعتمدة في مجال التحاليل الكيميائية، ويُسهم في ضمان جودة المنتجات وتعزيز الموثوقية في التحاليل، إلى جانب دعم الصناعة التحويلية وتطوير تقنيات إعادة التدوير.

ويفتح نشر قدرات القياس في مجال القياسات الكيميائية للأيونات في أنواع المياه المختلفة (مياه الشرب – مياه الصرف – مياه البحار – المياه عالية الملوحة) آفاقًا جديدة لتوفير المواد القياسية المعترف بها دوليًا لقطاعات البيئة والمياه والزراعة والأغذية والمشروبات، ما يساهم في دعم تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل قبولها بالأسواق الخارجية، وتوفير العملة الصعبة، وبهذا يصبح المعهد القومي للمعايرة الجهة الوحيدة المعترف بها دولياً في هذا المجال على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

ليرتفع رصيد المعهد إلى 133 قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس.

ويأتي هذا الإنجاز كثمرة لجهود فريق معمل مترولوجيا التحاليل العضوية والبروتينات ومعمل التحاليل غير العضوية والكيمياء الكهربية بشعبة مترولوجيا الكيمياء، ومشاركتهم الفاعلة في المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية.

جدير بالذكر أن نشر وتحديث قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أمراً ضروريًا لضمان نظام قياس دولي متجانس وشفاف وفعال.