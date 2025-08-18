طارق فهمي: الجانبان المصري والقطري قطعا شوطا مهما لتنفيذ مقترح وقف إطلاق النار بقطاع غزة لمدة 60 يوما

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن الجانبين المصري والقطري قطعا شوطا هاما في تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 60 يوما، مشيرا إلى أن التحرك المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة تضمن إطلاق سراح 10 محتجزين.

وقال طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “أخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن الدولة المصرية تتحرك في مسارات متعددة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار، مؤكدا أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي كان واضحا في تلك النقطة.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن الرسالة الأهم هي موضوع غزة، والذي يتفرع منه العديد من القضايا، والتي منها تصحيح الصورة المباشرة من الرئيس والتي جاءت لمصداقية النقاش.