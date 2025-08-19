فهمي عمر يفتتح راديو صوت الزمالك ويصفه بصفحة جديدة في تاريخ النادي

شهد نادي الزمالك مساء الإثنين حدثًا جديدًا في تاريخه الإعلامي بإطلاق إذاعته الرسمية تحت اسم "راديو صوت الزمالك"، ليضيف منبرًا جديدًا للتواصل مع جماهيره في مصر وخارجها.

وجاءت انطلاقة الإذاعة بصوت الإذاعي الكبير فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وشيخ المذيعين، الذي أعرب في كلمته عن سعادته بالمشاركة في هذه الخطوة، مؤكدًا أن النادي يفتح صفحة جديدة في مسيرته الإعلامية ويمنح جماهيره منبرًا مسموعًا يعكس تفاصيله الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وأكد عمر أن الإذاعة الجديدة تأتي امتدادًا لشاشة الزمالك الفضائية، مشيرًا إلى أن الجماهير التي اعتادت متابعة المباريات والأنشطة عبر البث المرئي، ستتمكن الآن من الاستماع إلى كل ما يتعلق بناديها عبر الأثير، في تجربة إعلامية تعزز من حضور النادي في المشهد الرياضي.

واعتبر الإذاعي المخضرم أن إطلاق "راديو صوت الزمالك" يمثل خطوة مهمة لتقوية الروابط بين النادي وجماهيره، وتوثيق العلاقة بين العاشق ومعشوقه، موجهاً تحية خاصة إلى مسؤولي النادي ولاعبيه، وإلى الجماهير التي وصفها بأنها "سر القوة والداعم الأول في مسيرة الزمالك".