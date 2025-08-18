وزير الطيران: المصريون بالخارج امتداد لقوة مصر الناعمة وحريصون على مد جسور التواصل

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، بمقر ديوان عام الوزارة، الدكتورة مروة غراب نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في كندا، والسيدة جاكلين سعد سكرتير عام الهيئة القبطية الأمريكية وعضو اللجنة السياسية بالمجلس القومي للمرأة.

وخلال اللقاء،، استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات التي تعكس حرص وزارة الطيران المدني على تعزيز جسور التعاون والتواصل مع الكيانات الوطنية في الداخل والخارج، بما يسهم في دعم الروابط مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج والإستفادة من خبراتهم في خدمة قضايا التنمية الشاملة.

و قد أكد الدكتور سامح الحفني على أن وزارة الطيران المدني تولي أهمية خاصة للتواصل مع أبناء الوطن في الخارج،، انطلاقًا من إيمان الدولة المصرية بأن المصريين العاملين بالخارج يمثلون امتدادًا طبيعيًا لقوة مصر الناعمة في مختلف المحافل الدولية.

وأضاف الحفني أن الجاليات المصرية بالخارج؛ ومنها الجالية المصرية في كندا، تلعب دورًا مهمًا في تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول المضيفة، ونقل الصورة الحقيقية لما تشهده مصر من نهضة تنموية في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الوزارة تُرحب دومًا بأي مبادرات أو مقترحات تسهم في تطوير منظومة الطيران المدني ودعم الاقتصاد الوطني؛ موضحًا أن وزارة الطيران المدني لا تدخر جهدًا في دعم توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة، كما أكد على أن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والكوادر الوطنية بالخارج يعزز هذه الجهود ويفتح آفاقًا جديدة للتواصل والتكامل.

ومن جانبها،، أشادت الدكتورة مروة غراب بالدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الطيران المدني في دعم خطط الدولة التنموية، مشيرة إلى أن التواصل المستمر مع الجاليات المصرية بالخارج يسهم في تعزيز الروابط الوطنية وإبراز صورة مصر الحقيقية .

كما أعربت السيدة جاكلين سعد عن تقديرها لوزير الطيران المدني على حفاوة الاستقبال، مؤكدة أن اللقاء يعكس اهتمام الدولة المصرية بالتواصل الدائم مع ممثلي الجاليات بالخارج والإستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم. كما أشارت إلى أن الهيئة القبطية الأمريكية والإتحاد العام للمصريين في كندا حريصان على دعم جهود الدولة المصرية في إبراز إنجازاتها على الساحة الدولية.