نور الدين: قرار محمد معروف في واقعة محمد هاني "خاطئ"

يارا أمين

أكد الحكم الدولي السابق إبراهيم نور الدين، أن محمد معروف أخطأ في واقعة طرد محمد هاني لاعب فريق الأهلي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام فاركو.

وقال نور الدين في تصريحات لبرنامج "الجوكر" مع الإعلامية منى غانم سلطان المُذاع على قناة "هي": "الحكم محمد معروف أخطأ في تقدير الموقف مع محمد هاني وكان يجب عدم منحه بطاقة صفراء ثانية لأن الأهلي كان فارق بثلاثة أهداف أمام فاركو".

وأضاف: "أتوقع استبعاد محمد معروف من مباريات الأهلي في الفترة المقبلة وعلى الأقل لن يكون متواجد في مباريات الأهلي لمدة 4 أو 5 مباريات".

إبراهيم نور الدين محمد معروف محمد هاني الأهلي فاركو

