رئيس البحوث الزراعية يعقد اجتماعا موسعا لمنظومة الجوائز لتشجيع الباحثين

عقد مركز البحوث الزراعية الاجتماع الأول للجنة الجوائز برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم – رئيس المركز – وبحضور الدكتور ماهر المغربي وكيل المركز للإنتاج، و الدكتور سعد موسى وكيل المركز للبحوث، إضافة إلى مديري المعاهد والمعامل المركزية والوكلاء، ومجموعة من شباب الباحثين بالمركز ،

حيث تم الإعلان عن فتح باب الترشح ابتداءً من اليوم ولمدة شهر.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة بتعزيز البحث العلمي وتشكيل لجنة لاختيار البحوث العملية المتميزة وتضع معايير الترشح للجوائز العملية.

وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بأعضاء اللجنة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة المركز، موجهاً الشكر لوزير الزراعة علاء فاروق على دعمه وتشجيعه للبحث العلمي الزراعي، وعلى إصداره قرار تشكيل اللجنة ودور مركز البحوث الزراعية في التنمية الزراعية المستدامة والامكانيات البحثية المتوفرة بالمعاهد والمعامل المركزية فضلا عن دور الشراكة مع القطاع الخاص لتنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأهداف الاستراتيجية الوطنية في تعزيز النمو وتطوير القطاع الزراعي وإطلاق شركة مساهمة للتقاوي للاستفادة من قدرات وإمكانيات مركز البحوث الزراعية والتربية وانتاج الأصناف عالية الإنتاجية.

ومن جانبه قال الدكتور سعد نصار مقرر اللجنة في بداية كلمته قدم الشكر لوزير الزراعة علاء فاروق علي دعمة الكبير لمركز البحوث الزراعية وأن تشكيل لجنة لاختيار البحوث العملية المرشحة للحصول على الجوائز يمثل بداية منظومة مؤسسية جديدة لتحفيز البحث العلمي الزراعي وربطه باحتياجات المجتمع، وأوضح أن الجوائز لم تُنشأ فقط كأداة للتكريم، بل لتكون وسيلة لتشجيع الباحثين على الإبداع والابتكار والإنتاجية.

وأضاف "نصار" أن اللجنة وضعت معايير دقيقة تضمن الشفافية والموضوعية، تشمل: التميز البحثي والتطبيقي في مواجهة مشكلات الزراعة والإنتاج، النشر العلمي والتأثير الدولي للأبحاث المنشورة، الابتكار ونقل التكنولوجيا وتحويل الأفكار إلى تطبيقات عملية، والإرشاد والتدريب ودعم قدرات المزارعين والباحثين الشباب، إضافة إلى خدمة المجتمع والتنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأشار " سعد نصار" إلى أن عمل اللجنة سيتم وفق آليات واضحة تبدأ باستقبال الملفات من المعاهد والمعامل، مروراً بالمراجعة الفنية، ثم التحكيم العلمي بواسطة لجان محكمين متخصصة من كبار الخبراء المستقلين، مؤكداً أن التقييم سيعتمد على نظام الأوزان النسبية للمؤشرات الكمية والكيفية لضمان العدالة والحياد.

وشدد نصار على أن الهدف النهائي هو ترسيخ ثقافة التميز والابتكار داخل المركز، ودعم الأجيال الشابة من الباحثين، بما يسهم في تعزيز مكانة البحث العلمي الزراعي على المستويين المحلي والدولي.

واستعرض الدكتور علي إسماعيل مقرر الأمانة الفنية آليات الترشح، موضحاً أن التقديم يتم من خلال أربعة ملفات تغطي الجوانب البحثية والتطبيقية والإرشادية، وقد تم إرسال استمارات الترشح إلى جميع المعاهد والمعامل لتسهيل الإجراءات، وأشار إلى أنه سيتم ارسال خطاب رسمي لكافة المعاهد والمعامل المركزية

وفي ختام الاجتماع، تم التصديق على النقاشات التي دارت بالاجتماع واتاحة مهلة إضافية لمدة اسبوع للاستماع إلي مقترحات المعاهد البحثية حول شروط الترشح لمزيد من الاستماع للآراء والمقترحات المناسبة.