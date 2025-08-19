التعليم العالي توضح التخصصات الجامعية المتاحة في نظامي البكالوريا والثانوية العامة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا ردا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، حيث أوضحت أن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعيد نشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة.

ردًا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، تعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور صورة واضحة عن الخيارات التعليمية المستقبلية.

🔹 يبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، سواء ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة، بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لمساراتهم التعليمية.