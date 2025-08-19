قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
العلاوات التشجيعية للموظفين.. النسبة والشروط
غالبيتهم أطفال .. صحة غزة : حصيلة ضحايا التجويع ارتفعت إلى 266 شخصا
مدبولي: مصر أنفقت 550 مليار دولار على البنية التحتية لدعم الاستثمارات الأجنبية
مدبولي: الإصلاحات الاقتصادية عززت ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري
الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة
إجراء عاجل من التعليم لتحسين جودة تدريس الرياضيات في المدارس المصرية
التعليم العالي توضح التخصصات الجامعية المتاحة في نظامي البكالوريا والثانوية العامة
التضامن: مشروع لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لـ2000 أسرة ريفية بالمنيا
كامل الوزير: نطالب مصانع الأسمنت بخفض الأسعار وزيادة الإنتاج لتخفيف الأعباء عن المستهلك
إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق الفرافرة ديروط بالوادي الجديد
القاهر الإخبارية: تعثر دخول المساعدات لغزة عبر كرم أبو سالم بسبب إجراءات التفتيش
مدبولي: الاقتصاد المصري أولوية أمام الاستثمارات اليابانية في مختلف القطاعات
التعليم العالي توضح التخصصات الجامعية المتاحة في نظامي البكالوريا والثانوية العامة

نهلة الشربيني

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا ردا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، حيث أوضحت أن وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعيد نشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة.

ردًا على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور، تعيد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نشر التفاصيل الخاصة بالكليات والتخصصات الجامعية المتاحة للمسارات المختلفة في نظامي البكالوريا الجديد والثانوية العامة، بما يتيح للطلاب وأولياء الأمور صورة واضحة عن الخيارات التعليمية المستقبلية.

🔹 يبدأ تطبيق النظام الجديد على طلاب الصف الأول الثانوي اعتبارًا من العام الدراسي ٢٠٢٥–٢٠٢٦، سواء ضمن نظام البكالوريا الجديد أو نظام الثانوية العامة، بما يمنح الطلاب وأولياء الأمور الوقت الكافي للتخطيط واتخاذ القرارات المناسبة لمساراتهم التعليمية.

تنسيق الجامعات البكالوريا وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم

