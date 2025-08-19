قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسرة عبد الحليم حافظ تكشف حقيقة ملكية منزله

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ
باسنتي ناجي

كشفت أسرة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ حقيقة ملكية منزل الفنان بعد انتشار الشائعات الفترة الأخيرة بملكيته لـ وزارة الثقافة.

وكتبت الصفحة الرسمية للأسرة عبر “فيسبوك”: "في بوست حقير منتشر على التيكتوك وفيس بوك معمول  بال AI  كصوت دوبلاج بطريقة سهلة ورخيصة إن أسرة حليم باعت البيت لملياردير وهمي اسمه أحمد عيسى وناس دخلت على البوست وشتمت الأسرة وناس تانية بتدعي إن المنزل إيجار وعليه أوقاف وناس جاهلة تانية بتقول البيت دا ملك وزارة الثقافة وهكذا من إشاعات رخيصة مغرضة من أشخاص حقيرة وكلاب تريند و شهرة زائفة..

طبعاً كل دا جهل وكذب وافتراء متعودين عليه على حليم وأسرته بس حابب أوضح كذا حاجة لمحبي حليم المخلصين..

أولاً: منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو ملك لأسرة حليم بالكامل والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم والدتي زينب الشناوي رحمه الله عليها ويوجد إشهار الإرث باسمي أنا ووالدي واخواتي.

ثانياً: لا يوجد أصلاً ملياردير مصري يدعى أحمد عيسى وهذا اسم ابتكره صاحب الفيديو لإثارة الجدل.

ثالثاً: منزل حليم كان وما زال وسيظل بإذن الله مفتوح لكل جماهير ومحبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليداً لذكراه وعملاً بوصيته.

رابعاً: أسرة حليم هي فقط من يصرف على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات ولا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أياً كانت لصيانة المنزل والحمد لله قادرين على فتح المنزل للجمهور حتى يرث الله الأوض ومن عليها.

خامساً: سنقوم فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع الفيديو وكل الناس اللي غلطت في الأسرة.

سادساً: نرجو من جماهير حليم ومحبيه عدا الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة ولو يوجد أي استفسار فهذه الصفحة وجدت خصيصاً للإجابة عن أي شيء يخص حليم ومنزله ومقتنياته بجانب صفحات الأسرة الشخصية.. شكراً لكم وآسف للإطالة".

عبد الحليم حافظ اسرة عبد الحليم حافظ منزل عبد الحليم حافظ

