لوكمان يعود إلى تدريبات أتالانتا بعد فشل انتقاله إلى إنتر ومخاوف من عقوبات تأديبية

شهدت مدينة بيرجامو صباح اليوم، الثلاثاء، عودة المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان إلى مقر تدريبات أتالانتا في زينجونيا، وذلك بعد غياب استمر نحو أسبوعين، حاول خلالهما اللاعب الضغط على إدارة النادي من أجل السماح برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان لوكمان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي حول الشروط الشخصية مع إنتر ميلان، الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 45 مليون يورو شاملة المكافآت، غير أن إدارة أتالانتا رفضت العرض، متمسكة بموقفها إما بالإبقاء على اللاعب أو الموافقة على رحيله حال وصول عرض مالي أكبر، مع تفضيل أن يكون الانتقال خارج إيطاليا.

وفي محاولة للتصعيد، غادر لوكمان الأراضي الإيطالية متغيبًا عن فترة الإعداد للموسم الجديد لمدة 15 يومًا، قبل أن تكشف شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" في تقاريرها الأخيرة أن إنتر قرر الانسحاب من الصفقة، وهو ما دفع اللاعب إلى العودة مجددًا إلى ناديه.

وأوضحت التقارير أن إدارة أتالانتا برئاسة لوكا بيركاسي تعتزم عقد اجتماعات خلال الساعات المقبلة لبحث الإجراءات التأديبية المحتملة ضد اللاعب، نظرًا لتغيبه الطويل وغير المبرر عن التدريبات.

وتزامنت عودة لوكمان مع زيارة رئيس النادي ومسئوليه إلى مركز التدريب، حيث استقبلوا المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو ووفده، في أجواء شهدت كذلك مناقشة مستقبل المهاجم النيجيري وإمكانية تسويته بما يضمن استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.