بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
أطلق أعيرة في الهواء.. الأمن يضبط مسجل خطر في حلوان
رياضة

لوكمان يعود إلى تدريبات أتالانتا بعد فشل انتقاله إلى إنتر ومخاوف من عقوبات تأديبية

لوكمان
لوكمان
إسلام مقلد

شهدت مدينة بيرجامو صباح اليوم، الثلاثاء، عودة المهاجم النيجيري أديمولا لوكمان إلى مقر تدريبات أتالانتا في زينجونيا، وذلك بعد غياب استمر نحو أسبوعين، حاول خلالهما اللاعب الضغط على إدارة النادي من أجل السماح برحيله في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان لوكمان قد توصل بالفعل إلى اتفاق مبدئي حول الشروط الشخصية مع إنتر ميلان، الذي تقدم بعرض رسمي بلغت قيمته 45 مليون يورو شاملة المكافآت، غير أن إدارة أتالانتا رفضت العرض، متمسكة بموقفها إما بالإبقاء على اللاعب أو الموافقة على رحيله حال وصول عرض مالي أكبر، مع تفضيل أن يكون الانتقال خارج إيطاليا.

وفي محاولة للتصعيد، غادر لوكمان الأراضي الإيطالية متغيبًا عن فترة الإعداد للموسم الجديد لمدة 15 يومًا، قبل أن تكشف شبكة "سكاي سبورت إيطاليا" في تقاريرها الأخيرة أن إنتر قرر الانسحاب من الصفقة، وهو ما دفع اللاعب إلى العودة مجددًا إلى ناديه.

وأوضحت التقارير أن إدارة أتالانتا برئاسة لوكا بيركاسي تعتزم عقد اجتماعات خلال الساعات المقبلة لبحث الإجراءات التأديبية المحتملة ضد اللاعب، نظرًا لتغيبه الطويل وغير المبرر عن التدريبات.

وتزامنت عودة لوكمان مع زيارة رئيس النادي ومسئوليه إلى مركز التدريب، حيث استقبلوا المدير الفني الجديد للمنتخب الإيطالي جينارو جاتوزو ووفده، في أجواء شهدت كذلك مناقشة مستقبل المهاجم النيجيري وإمكانية تسويته بما يضمن استقرار الفريق قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

أديمولا لوكمان لوكمان أتالانتا إنتر ميلان

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

وزير الاتصالات

بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس متهمين بسرقة فيلا والد وزير الاتصالات

إنقلاب تريلا محملة بالقمح بالطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

انقلاب تريلا محملة بالقمح على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

الراقصة بديعة

أنا ليسانس أداب.. بدعدع تعترف: بدلات الرقص فى الساحل عجبت الشباب

بالصور

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

سر الطعم المصري الأصيل.. طريقة عمل العدس بجبة بالطماطم خطوة بخطوة

فيديو

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

