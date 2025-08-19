قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
شريف مدكور عن فكرة الزواج: بعد سن الـ 45 حاسس إني مش محتاج النص التاني
وزارة الثقافة تختار فيلم فلسطين 36 ممثلًا لبلاده في سباق الأوسكار 2026
"سيتي كلوب"شبين الكوم تنظم بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

ملك موسى

ينظم نادى سيتى كلوب شبين الكوم، بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس 20 أغسطس، حيث يبدأ تسجيل المشاركين فيها اعتباراً من الخامسة مساء تنطلق بعدها التصفيات الرسمية بدءاً من السادسة مساء.

يأتى تنظيم البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مع رصد جوائز قدرها نصف مليون جنيه.

ومن جهته قام قطاع النشاط الرياضي بسيتي كلوب بتوفير الأجهزة اللازمة لتدريب لاعبيه قبل انطلاق البطولة.

ويأتي تصدي سيتي كلوب لتنظيم البطولة في إطار سعيها الدائم لنشر كافة الرياضات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال أنديتها المنتشرة في المحافظات المختلفة، تنفيذاً لاستراتيجيتها ببناء قاعدة رياضية في اللعبات المختلفة، وفى كل ربوع مصر، والتي أقرها مجلس إدارة الشركة بقيادة الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس الإدارة ويقوم على تنفيذها قطاع كرة القدم برئاسة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة وقطاع الرياضة برئاسة الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

يشارك في البطولة إلى جانب سيتي كلوب 20 نادياً هي: 

6 أكتوبر - الزمالك - الصيد - الجزيرة - الزهور - وادي دجلة - سبورتنج - الإعلاميين - سبورتنج - ريو بالأسكندرية - الحوار  بالمنصورة - جزيرة الورد بالمنصورة - البطل الأوليمبي - الشيخ زايد - التوفيقية - بتروسبورت - العبد بطنطا - المصرية للإتصالات - نادي النادي.

سيتي كلوب كرة القدم بطولة كرة القدم الإلكترونية

