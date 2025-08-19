"سيتي كلوب"شبين الكوم تنظم بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية

ينظم نادى سيتى كلوب شبين الكوم، بطولة الأندية لكرة القدم الإلكترونية التي تنطلق فعالياتها يوم الخميس 20 أغسطس، حيث يبدأ تسجيل المشاركين فيها اعتباراً من الخامسة مساء تنطلق بعدها التصفيات الرسمية بدءاً من السادسة مساء.

يأتى تنظيم البطولة بالتعاون مع الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، مع رصد جوائز قدرها نصف مليون جنيه.

ومن جهته قام قطاع النشاط الرياضي بسيتي كلوب بتوفير الأجهزة اللازمة لتدريب لاعبيه قبل انطلاق البطولة.

ويأتي تصدي سيتي كلوب لتنظيم البطولة في إطار سعيها الدائم لنشر كافة الرياضات في جميع أنحاء الجمهورية من خلال أنديتها المنتشرة في المحافظات المختلفة، تنفيذاً لاستراتيجيتها ببناء قاعدة رياضية في اللعبات المختلفة، وفى كل ربوع مصر، والتي أقرها مجلس إدارة الشركة بقيادة الكابتن ياسر الرملي رئيس مجلس الإدارة ويقوم على تنفيذها قطاع كرة القدم برئاسة الكابتن محمد وهبة عضو مجلس الإدارة وقطاع الرياضة برئاسة الكابتن أحمد عبد الله عضو مجلس الإدارة.

يشارك في البطولة إلى جانب سيتي كلوب 20 نادياً هي:

6 أكتوبر - الزمالك - الصيد - الجزيرة - الزهور - وادي دجلة - سبورتنج - الإعلاميين - سبورتنج - ريو بالأسكندرية - الحوار بالمنصورة - جزيرة الورد بالمنصورة - البطل الأوليمبي - الشيخ زايد - التوفيقية - بتروسبورت - العبد بطنطا - المصرية للإتصالات - نادي النادي.