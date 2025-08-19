تدريب بمستشفى الغردقة العام لتعزيز سياسات الرضاعة الطبيعية

نظمت إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر مرورًا ميدانيًا على حضانة مستشفى الغردقة العام، تخلله برنامج تدريبي لطاقم التمريض حول تطبيق سياسات المنشآت الصديقة للأم والطفل.

المبادرة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، وبمتابعة مباشرة من الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حيث أوضحت الدكتورة شيرين مجدي، مديرة الإدارة، أن التدريب يركز على رفع كفاءة الكوادر الطبية والتمريضية وتطوير الأداء داخل أقسام الحضانات.

وشمل البرنامج إعادة التدريب على الخطوات العشر للرضاعة الطبيعية الناجحة، إلى جانب التذكير بأهمية الالتزام بالمدونة الدولية التي تحظر الترويج لبدائل لبن الأم حفاظًا على صحة الرضع. كما تم تدريب الفريق الطبي على كيفية التحضير الآمن للرضعة الصناعية في الحالات التي تستدعي ذلك طبيًا، مع التشديد على ضرورة تقديم إرشادات دقيقة للأمهات لضمان سلامة الأطفال.

وأكد القائمون على التدريب أهمية حضور الأمهات بانتظام لمتابعة الرضاعة الطبيعية لأطفالهن داخل الحضانة، مع توضيح طرق التعصير الآمن وحفظ اللبن في الثلاجات للحفاظ على قيمته الغذائية.

من جانبه، شدد الدكتور إسماعيل العربي على أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتكثيف المتابعة الميدانية للمستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، بهدف توفير رعاية صحية متكاملة وآمنة، وبخاصة للفئات الأكثر احتياجًا مثل الأمهات والأطفال.