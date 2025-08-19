محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والمهنية وضعاف السمع

اعتمد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٥/٢٠٢٤، بنسبة نجاح بلغت للدورين الأول والثاني نحو ٩٩.٧٦٪.

وقال أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الدور الثاني في الشهادة الإعدادية العامة بلغ ٤٨٣٢ طلاب، حضر منهم ٤٠١٥ طالبًا وطالبة، ونجح ٣٩٤٢ طالب بنسبة نجاح بلغت ٩٨.١٨٪.

وبلغت نسبة النجاح بالدور الثاني للشهادة الإعدادية المهنية ٨٠٪ حيث تقدم للامتحان ٥ طلاب نجح منهم ٤ فقط.

وبلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم ١٠٠٪.

يذكر أن نتيجة الدور الأول بالشهادة الإعدادية كانت بنسبة نجاح بلغت ٨٢.٨٧٪.

ووجه محافظ الإسماعيلية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة؛ بدراسة مدى إمكانية تخفيض مجموع الالتحاق بالثانوي العام والفني؛ استجابة لمطالب عددًا كبيرًا من أولياء الأمور ومن أجل التيسير على الطلاب، وبما يحقق الكثافة الطلابية القانونية وفي ضوء تنفيذ التعليمات واللوائح المنظمة لذلك.